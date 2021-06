Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Segurança doméstica não é algo para ser considerado levianamente. No final do dia, é a sua segurança e a de sua família que você está levando em consideração. Uma das melhores maneiras de aumentá-lo é por meio de uma câmera de segurança inteligente.

E um dos melhores que você pode obter é o ANNKE W300 . É embalado com uma série de recursos superúteis que garantem que você possa descansar à noite sabendo que, se alguma coisa acontecer, você saberá.

O ANNKE W300 vai um passo acima das velhas imagens borradas do passado graças ao seu sensor de imagem de 1 / 2,9 e lente de 3,6 mm. Ele oferece uma imagem Super HD 2K de alta fidelidade, gravando vídeos em uma resolução que parecerá nítida e clara em qualquer tela. Ele usa Wide Dynamic Range, Digital Noise Reduction, e para garantir que sua imagem nunca seja distorcida, de dia ou de noite.

Como a segurança é mais importante à noite, o ANNKE W300 possui visão noturna de profundidade de 100 pés / 30 m. Os dois LEDs infravermelhos funcionam com o Filtro IR-Cut e outras luzes ambientais para aumentar a visão noturna, permitindo uma imagem nítida. Combine isso com um amplo campo de visão de 70º, nada pode se esconder no escuro.

O ANNKE W300 apresenta gravação 24 horas ou detecção de movimento usando um cartão TF integrado (Micro SD) de até 256 GB para 20 dias de armazenamento contínuo. Você também pode conectar seu W300 ao Sistema ANNKE WS200 para gravação 24 horas por dia, 7 dias por semana e detecção de movimento, sem a necessidade de se conectar à Internet, para que você sempre possa obter esse nível adicional de segurança.

A compressão de vídeo H.264 + garante que você não fique sem espaço, ao mesmo tempo que mantém uma imagem de alta qualidade. Você precisará de menos espaço de armazenamento para armazenar uma grande quantidade de filmagens.

Se você sai à noite, ou mesmo durante o dia, você sempre pode acessar suas câmeras pelo smartphone. E você nem precisa pegar seu telefone, pois ele tem o controle de voz Alexa disponível.

Com o áudio bidirecional, você pode até bater um papo com quem estiver perto da câmera. Se houver uma entrega ou se um vizinho vier dizer olá, você pode conversar rapidamente pelo W300. As câmeras funcionam com uma faixa de conexão WIFI de 50 pés a 100 pés.

O ANNKE W300 não apenas grava em uma resolução fantástica de 2K - capturando tudo ao seu redor - mas o recurso de alertas de movimento enviará notificações push para o seu telefone ou dispositivo se algo se mover na frente da câmera. Mas não enviará a você nenhum vídeo de abelhas ou esquilos, porque o avançado AI Human Shape Detection pode dizer se é o cachorro destruindo seu canteiro de flores ou uma pessoa que está fazendo algo errado.

Para começar, basta conectar a câmera em uma tomada, baixar o aplicativo gratuito e configurar a câmera no seu telefone e está pronto para usar. Você também recebe alertas de e-mail gratuitos.

A caixa de metal ao redor do W300 é construída para qualquer condição climática. Ele tem uma classificação à prova dágua de IP66, portanto, pode resistir a qualquer coisa menos que um mergulho. E é classificado para suportar uma temperatura mínima de -4 ° F / -20 ° C e máxima de 140 ° F / 60 ° C. Se você está vivendo em qualquer uma dessas condições, provavelmente quebrará antes que isso aconteça.

Portanto, se você deseja aumentar a segurança em sua casa e garantir que sua família esteja mais segura do que nunca, vale a pena dar uma olhada no ANNKE W300. Já está disponível em seu site ou na Amazon.

