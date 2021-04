Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os produtos para casa inteligente com certificação Project CHIP podem ser lançados antes do final de 2021.

A parceria foi anunciada pela primeira vez em 2019, envolvendo empresas como Apple, Amazon, Google, Zigbee Alliance e mais de 170 outras empresas, com o objetivo de desenvolver uma casa inteligente mais interoperável.

Em teoria, ao permitir que o Apple HomeKit, o Google Weave, o Zigbee Dotdot e o Alexa Smart Home da Amazon juntem forças, acredita-se que será mais fácil para os fabricantes desenvolver dispositivos que funcionem em todos os ecossistemas.

Agora, após atrasos devido à pandemia de coronavírus, um webinar hospedado pela Zigbee Alliance sugere que a certificação do Projeto CHIP - que significa Casa conectada sobre IP - poderia ser concedida a dispositivos domésticos inteligentes já no quarto trimestre de 2021. No entanto, a certificação específica detalhes sobre o processo de certificação - como quantas plataformas um dispositivo certificado por CHIP terá que suportar - ainda não são conhecidos.

De acordo com o The Verge , a primeira série de dispositivos que aproveitarão a nova tecnologia serão iluminação, cortinas, TVs, fechaduras, sistemas de segurança, roteadores Wi-Fi e controles de HVAC.

Então, quais são os benefícios reais do Projeto CHIP?

Bem, além de tudo isso ser amigável para as empresas que fabricam esses dispositivos domésticos inteligentes, deve ser altamente benéfico para os proprietários de dispositivos. Com a certificação CHIP, os usuários podem usar Bluetooth LE para configurar as coisas, bem como Wi-Fi e Thread para conectividade do dia-a-dia. Thread é um padrão sem fio emergente na casa inteligente, atualmente apresentando dentro de um número pequeno, mas significativo de dispositivos mais novos, como o Google Nest Hub e o Apple HomePod mini .

Não são apenas os novos dispositivos que obtêm a certificação e os benefícios. Por meio de pontes, sugere-se que produtos domésticos inteligentes mais antigos também poderiam obter a aprovação do CHIP.

Resumindo, é uma etapa intrigante para o Projeto CHIP.

E embora o objetivo seja eventualmente substituir padrões como Zigbee e Z-Wave - que atualmente unem dispositivos com base no assistente de voz com que trabalham - é importante lembrar que também não há garantia de que ganhará o impulso necessário para se tornar o solução onipresente para os problemas da casa inteligente.

Por enquanto, só teremos que esperar que mais detalhes apareçam.

Escrito por Conor Allison.