Cure os seus problemas de Wi-Fi fracos com o devolo WiFi ac Repeater +

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você tem pontos mortos de Wi-Fi que precisa curar, o devolo WiFi ac Repeater + é para você. Ele classifica seus problemas de Wi-Fi usando beamforming - uma tecnologia que concentra os sinais no dispositivo que você está usando.

O £ 59,99 devolo WiFi ac Repeater + do especialista em redes devolo é uma maneira fácil de melhorar a força de um sinal em um andar da sua casa, em vez de uma configuração de malha completa que é projetada para cobrir toda a sua propriedade em uma rede Wi-Fi mais forte.

A devolo é um dos maiores nomes em adaptadores Wi-Fi e Powerline, com 40 milhões de adaptadores em uso internacionalmente em 19 países.

O devolo WiFi ac Repetidor + uma compra ideal se você tiver um ponto fraco - como um quarto no qual deseja melhorar a cobertura - você pode usá-lo como uma simples extensão da sua rede existente ou como uma rede Wi-Fi independente com um nome. Além do mais, é compatível com todos os roteadores e pontos de acesso existentes.

O devolo WiFi ac Repeater + funciona em routers até Wi-Fi 6 incluindo Wi-Fi 5 (também conhecido como 802.11ac). Além disso, a tecnologia de repetição de banda cruzada permite o uso ideal de sua rede doméstica nas bandas Wi-Fi de 2,4 e 5GHz. O direcionamento de banda garante que seu dispositivo esteja sempre conectado à banda mais adequada.

A tecnologia de roaming rápida, também conhecida como direcionamento do cliente, também garante que seu dispositivo sempre busque o melhor sinal.

A tecnologia MIMO multiutilizador está no cerne do devolo WiFi ac Repeater + er +, o que significa que pode suportar um grande número de ligações simultâneas a todos os seus dispositivos. Além disso, um recurso de imparcialidade de tempo de transmissão também significa que dispositivos Wi-Fi rápidos são priorizados automaticamente em relação a dispositivos mais antigos e mais lentos que você possa ter em sua rede.

E é seguro também, com suporte para os padrões de segurança sem fio WPA2 e WPA3.

Se precisar de conectar um dispositivo com fio nas proximidades, como um conversor de TV, console de jogos ou impressora de rede, você pode fazer isso conectando-o a uma das duas portas Ethernet com fio no devolo WiFi ac Repeater +. Você também pode usá-lo em conexão com uma rede devolo Powerline para estender o alcance a outra área da sua casa.

É fácil configurar o devolo WiFi ac Repeater +. Basta conectá-lo a uma tomada elétrica e usar WPS - Wi-Fi Protected Setup - para configurá-lo com o mesmo nome de usuário e senha do roteador principal. Basta premir o botão WPS no router e o botão no devolo WiFi ac Repeater + e eles serão configurados automaticamente.

Se houver algum problema, você pode simplesmente usar o aplicativo de rede doméstica devolo para resolvê-lo ou fazer quaisquer outros ajustes posteriormente. O aplicativo também pode ajudá-lo a escolher o melhor local para o adaptador.