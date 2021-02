Conforme nossas casas ficam mais inteligentes, precisamos da IA para controlar nossa energia?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No momento, estamos passando por uma grande mudança na maneira como usamos engenhocas e dispositivos em nossas casas. Tudo está ficando mais inteligente, incluindo os carros em nossas unidades e em nossas garagens. E nossa dependência de combustíveis fósseis para cozinhar e aquecer está diminuindo rapidamente.

No entanto, embora nosso transporte possa estar caminhando para emissões zero e não estejamos mais queimando gás para nos manter aquecidos ou alimentados, ainda temos que estar cientes da quantidade de energia elétrica que estamos usando. Quanto mais inteligentes nossas casas, mais carbono ainda usamos, pois precisamos alimentar e carregar todos os dispositivos.

As fontes de energia renováveis são importantes, é claro. Painéis solares no telhado certamente poderiam ajudar, junto com uma bateria poderosa no loft ou no porão, mas não é uma solução por conta própria. Precisamos gerenciar nosso uso de energia de forma mais inteligente, a fim de ajudar o meio ambiente e nossos próprios bolsos.

Esse é o pensamento de Jai Thampi, o vice-presidente sênior de inovação da Schneider Electric. Sua empresa fabrica o Wiser Energy Center (também conhecido como Square D Energy Center para o mercado dos Estados Unidos), um controlador para todas as necessidades de energia de uma casa, independentemente da fonte. Ele usa inteligência artificial para ajudar a avaliar o gasto de energia em diferentes salas e propósitos e equilibrá-lo para ser mais eficiente.

Falamos com Thampi para o Pocket-lint Podcast desta semana (que você pode ouvir aqui a partir de sexta-feira, 19 de fevereiro), onde ele explicou como o sistema funciona: "O WIser Energy Center é a próxima geração do seu painel elétrico. É um painel totalmente conectado painel elétrico, modular, e é projetado também para levar em consideração qualquer futura fonte de energia, como solar, bateria, etc ”, afirmou.

"Ao mesmo tempo, também foi projetado para as necessidades em evolução das casas do futuro. Então, pense em veículos elétricos, mais cozinha elétrica, aquecimento, etc.

"Basicamente, o Energy Center é o seu painel elétrico de próxima geração totalmente conectado, pronto para o futuro. Ele vem com software e inteligência artificial que permitirão que você faça mais coisas do que apenas uma simples energia."

A ideia é que uma instalação pode controlar diferentes necessidades elétricas, como um ponto de carga EV, iluminação, pontos de conexão em toda a casa. Mas também permita que o fornecimento de eletricidade chegue por diferentes fontes - no nível da rua, solar e até mesmo outra forma de energia renovável que você pode adicionar ao longo da linha.

E usa IA para alternar entre eles para ser o mais econômico e de baixa emissão. Ele também pode se conectar a outros dispositivos domésticos inteligentes para ajustar as necessidades de energia dependendo de outras circunstâncias e notificar o proprietário se os hábitos também precisarem mudar: "Digamos que você esteja saindo de casa para trabalhar, nosso sistema, se você configurá-lo como um afastado modo, é capaz de desligar de maneira inteligente [dispositivos desnecessários] ", acrescentou.

"Também temos outros sensores - por exemplo, sensores de porta e janela. Portanto, se for um dia de outono ventoso e alguém deixou a porta aberta, podemos enviar uma notificação ao cliente. Ou podemos ir para o próximo nível, se o cliente dá permissão para, digamos, gerenciar a temperatura, o aquecimento e o resfriamento. Também podemos gerenciar a rapidez ou a lentidão com que o aquecimento ocorre. Em vez de aquecê-lo totalmente e aumentá-lo, poderíamos fazer novamente tempo, porque sabemos quanto tempo leva para a sala aquecer.

"Portanto, há várias maneiras pelas quais podemos realmente gerenciar essa eficiência."

Já temos termostatos inteligentes que fazem algo semelhante - controlar a caldeira com base na temperatura e assim por diante - mas isso é em uma casa inteira - usando sensores diferentes para diferentes circunstâncias, para tornar automaticamente nossas vidas mais fáceis, mais limpas e mais baratas.

Também sentimos que está apenas tocando a superfície. IA e tecnologia inteligente serão inestimáveis para uma vida doméstica eficiente no futuro, e a Schneider, com seu Wiser Energy Center, certamente parece estar indo na direção certa.

Você deve verificar o resto do que Thampi tem a dizer no podcast desta semana, com certeza.

