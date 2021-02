Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Wyze, sediada em Seattle, expandiu sua gama de lâmpadas, introduzindo uma lâmpada LED colorida, chamada Wyze Bulb Color, que oferece mais de 16 milhões de cores. A Wyze é conhecida nos Estados Unidos por sua gama de produtos domésticos inteligentes a preços acessíveis, de câmeras de segurança a termostatos.

Disponível para pré-encomenda agora em um pacote de quatro por $ 35, a lâmpada colorida custa quase o mesmo que a lâmpada de luz branca de $ 8 Wyze . As lâmpadas individuais ainda não estão à venda e, após o término do período de pré-encomenda, o preço do pacote de quatro aumentará para US $ 40. Ainda assim, é um ótimo negócio para lâmpadas coloridas. A versão branca é um valor excelente e inclui controle de voz opcional com Alexa e Google Assistant.

O Wyze Bulb Color tem os mesmos recursos de voz, bem como conectividade Wi-Fi e escurecimento e temperatura de cor ajustáveis. Ele tem uma saída máxima de 1.100 lumens, o que equivale a uma lâmpada incandescente de 75W em termos de brilho. Você pode controlar a cor do bulbo Wyze com o aplicativo Wyze, que oferece uma interface fácil de usar, completa com programação e integração com produtos Wyze.

Falando de outros produtos Wyze, o Wyze Bulb Color se junta a uma enxurrada de outros dispositivos domésticos inteligentes, todos lançados no ano passado, incluindo Wyze Cam v3, Wyze Cam Outdoor, Wyze Thermostat, Wyze Video Doorbell, Wyze Noise-Canceling Headphones, Wyze Robot Vacuum , Wyze Sprinkler Controller e até mesmo um serviço Wyze Home Monitoring. Alguns deles estão disponíveis na Amazon US .

O período de pré-encomenda da Wyze Bulb Color termina em 9 de março de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.