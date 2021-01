Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A tecnologia de casa inteligente tem sido uma dádiva para muitos que se isolaram ou obedeceram às regras de bloqueio nos últimos meses, ajudando-os a automatizar certas tarefas e tornar a vida mais fácil.

As campainhas de vídeo não são exceção, permitindo que você verifique quem está na porta e peça para deixar as entregas para trás ou oferecendo a oportunidade de explicar que você está em quarentena, por exemplo.

No entanto, uma falha fatal na maioria dos sistemas de campainhas é que eles ainda exigem um bom e antigo botão pressionado para que o visitante os ative, deixando você com a tarefa de limpar e desinfetar o botão sempre que estiver preocupado com isso.

Arlo tomou nota e aproveitou a oportunidade da CES para anunciar que em breve lançará uma nova versão de seu Video Doorbell que usa tecnologia de detecção de movimento e proximidade para eliminar a necessidade de pressionar um botão.

Quando alguém fica a uma distância escolhida da campainha, ela soa para você dentro de casa e emite uma luz para avisar que foi ativada. A partir desse ponto, é uma campainha de vídeo normal e você pode proceder como quiser.

É um acréscimo agradável e atencioso que reconhece o fato de que mesmo com as vacinas se espalhando lentamente, há todas as chances de vivermos com alguma versão das restrições do COVID por algum tempo.

Escrito por Max Freeman-Mills.