(Pocket-lint) - Na CES deste ano apenas virtual, a TP-Link está apresentando novos acessórios para casa inteligente em sua linha Kasa .

A atração principal é a primeira campainha com vídeo inteligente da marca. Chamado de Kasa Smart Doorbell , é um dispositivo relativamente pequeno e elegante, completo com um esquema de cores em preto e branco, uma câmera na parte superior e um botão de campainha na parte inferior. Assemelha-se bastante ao Hello Doorbell da Nest .

TP-Link, mais conhecido por fazer plugues e lâmpadas inteligentes , disse que captura em 1080p, pode distinguir entre pessoas e outras figuras ou objetos em movimento e salva imagens de vídeo em um cartão microSD ou na nuvem. Também funciona com um carrilhão interno, que soa quando alguém está na porta.

A empresa está apresentando e atualizando dispositivos domésticos inteligentes adicionais na CES 2021, incluindo uma nova câmera inteligente para exteriores. Chamado de Kasa Cam Outdoor, seu grande diferencial é poder gravar constantemente em 2K, inclusive em “full-color” à noite. Ele grava em microSD ou armazenamento em nuvem.

Também há uma atualização para a câmera Kasa Spot Pan Tilt para que ela possa lidar com vídeo 2K. A TP-Link está anunciando mais dois produtos de redução de luz, também, incluindo um novo dimmer ativado por movimento e um interruptor de três vias atualizado. Por último, existe uma ficha inteligente para exterior com uma única tomada.

Os detalhes de preço e data de lançamento ainda não foram anunciados para nenhum dos produtos anunciados em janeiro, mas a TP-Link indicou que o Kasa Smart Doorbell será lançado em 2021, assim como o Kasa Cam Outdoor, Kasa Spot Pan Tilt e os outros dispositivos domésticos inteligentes que revelou.

Escrito por Maggie Tillman.