O mais recente forno inteligente da Sharp ajuda você a cozinhar alimentos perfeitos sempre

(Pocket-lint) - A Sharp anunciou um forno superinteligente que funciona com o aplicativo Innit para que você possa seguir receitas facilmente e obter os melhores resultados com um prato perfeitamente cozido.

O forno inteligente Love2Cook KS-76S50 de 78 litros também permite improvisar e personalizar receitas com o Innit. Você pode misturar e combinar ingredientes - você pode até mesmo trabalhar com os alimentos que sobraram em sua geladeira.

E o forno pode se adaptar como resultado, ajustando o modo de cozimento, temperatura e tempo de acordo.

O forno propriamente dito tem 10 funções diferentes e permite assar de tudo, desde pizza a assar grandes pedaços de carne no espeto. Se necessitar de acelerar a cozedura, também o pode fazer com a função PowerBoost ou usando um programa predefinido no próprio forno para que possa cozinhar durante o tempo ideal.

Além disso, também há limpeza integrada - VapClean usa o vapor gerado a partir de uma bandeja de água (você precisa enchê-la manualmente) para remover a gordura e outros detritos em um programa especializado de 20 minutos.

O Forno Inteligente Love2Cook KS-76S50 está disponível em dois acabamentos inteligentes - aço inoxidável e preto.

Escrito por Dan Grabham.