O Roborock está tornando mais fácil aspirar e limpar automaticamente sua casa

(Pocket-lint) - Roborock está, mais uma vez, tentando melhorar seus aspiradores robôs anteriores, tornando sua vida ainda mais fácil. A empresa já produziu alguns de nossos aspiradores robôs favoritos no passado e agora está trabalhando para melhorá-los, simplificando a limpeza.

O Roborock S7 não só tem uma escova principal atualizada para remoção máxima de sujeira e uma bateria extragrande para até três horas de limpeza ininterrupta, mas também tem um sistema de esfregão mais inteligente.

O S7 foi simplificado para que possa aspirar e limpar sua casa com mais eficiência, sem interrupção ou intervenção. Este projeto atualizado promete levantar automaticamente o esfregão quando o robô detecta carpete, evitando assim qualquer contratempo.

Esse esfregão também oferece uma limpeza mais poderosa em superfícies duras, graças a um sistema de esfregão de vibração sônica que vibra a 3.000 vezes por minuto. Diz-se que isso quebra a sujeira da superfície e seca melhor a sujeira do que outros sistemas de esfregão. A combinação dos dois significa que você pode enviar o Roborock S7 para limpar sua casa e ele irá lidar com pisos e carpetes sem nenhum problema.

Richard Chang, CEO da Roborock, falou sobre a mudança explicando:

"O processo de esfregar do robô no passado foi árduo, exigindo do cliente tempo e informações para definir barreiras ou zonas. O S7 transforma completamente a experiência de esfregar por meio da tecnologia de reconhecimento de superfície projetada para levantar automaticamente o elemento de esfregão e evitar tapetes, tornando a esfrega completamente sem esforço enquanto também proporcionando uma limpeza mais profunda do que nunca. "

O Roborock S7 estará disponível para encomenda a partir de 24 de março por um preço de varejo esperado de $ 649.

Escrito por Adrian Willings.