Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A GE Lighting está renomeando sua linha C by GE de acessórios domésticos inteligentes e expandindo-a para além da iluminação inteligente.

Como um lembrete, Savant Systems, uma empresa de casa inteligente de luxo, comprou a GE Lighting em maio de 2020 - portanto, ela não é propriedade do conglomerado americano General Electric. A marca C by GE existe desde pelo menos 2015, oferecendo vários produtos relacionados à iluminação inteligente. Mas, agora, está recebendo um novo nome: Cync . E, como parte dessa mudança, a marca deve obter um novo aplicativo em março. Também está lançando novos produtos, incluindo um plugue inteligente para exterior, um interruptor inteligente para ventiladores de teto e uma câmera de segurança interna.

A câmera de segurança, Cync Indoor Camera, é potencialmente um grande aumento de nível para a marca, ajudando-a a alcançar outras empresas de acessórios domésticos inteligentes. Sua câmera, que será lançada em maio, gravará imagens na nuvem ou em um cartão SD, além de possuir um obturador de privacidade integrado. Quanto ao plugue externo, ele será lançado em março, enquanto o interruptor do ventilador será lançado em junho. A Cync não anunciou especificações ou preços para nenhum de seus próximos dispositivos, mas disse que um termostato inteligente também está em obras. Só não espere até o final deste ano.

Some tudo e fica claro que a Cync quer se tornar uma força maior em seu espaço, talvez até rivalizando com Belkin Wemo, TP-Link , Philips , Wyze e Nest . O tempo vai dizer.

Escrito por Maggie Tillman.