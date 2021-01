Arlos Essential Wire-Free Video Doorbell chega ao Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A campainha de vídeo Essential Wire-Free, rival do anel de Arlo, está agora disponível em pré-venda para lançamento em 2 de fevereiro no Reino Unido.

Lançada anteriormente nos Estados Unidos , a campainha é a primeira da Arlo a ser operada por bateria - sua versão anterior precisava de fiação.

Possui um ângulo de visão de aspecto 1: 1 e campo de visão super amplo de 180 graus. O vídeo é gravado em 1080p e com HDR, enquanto o vídeo noturno permite visualizações nítidas mesmo no escuro.

Ao ser pressionado, o Arlo Essential ligará para o seu celular, possibilitando uma conversa bidirecional com o visitante. Você também pode solicitar que deixem uma mensagem de voz para você ouvir mais tarde.

Ele suporta Google Assistant, Amazon Alexa e Samsung SmartThings, para integração com a configuração de sua casa inteligente existente. E, a compatibilidade com o serviço pago Arlo Smart Security (com planos de preços que custam o equivalente a 30p por dia) permite backup em nuvem de 30 dias para vídeos, funcionalidade de gravação de vídeo contínua, reconhecimento de IA de pessoas, animais e veículos, detecção de pacotes e muito mais de outros recursos.

O Arlo Essential Wire-Free Video Doorbell será lançado a partir de 2 de fevereiro de 2021 e custa £ 179. Ele estará disponível em vários varejistas, incluindo Amazon.co.uk.

Também está disponível nos EUA por US $ 199,99.

squirrel_widget_2670292

Escrito por Rik Henderson.