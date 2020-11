Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você está implorando por um dos aspiradores de robô mais importantes para receber um desconto na Black Friday, a Amazon atendeu ao seu desejo - o Roborock S6 MaxV acaba de ter seu preço significativamente reduzido.

O modelo está no topo da linha cada vez mais inchada da Roborock, com seu preço agora em $ 599,99 - uma economia de $ 150 no preço pedido usual.

Considerando que isso é tão bom quanto os aspiradores de robô podem ser, e o fato de ter sido lançado no início deste ano, este é um negócio que não deve ser desprezado. No momento, não há indicação de quando ele poderá retornar ao preço total, mas imaginamos que o negócio irá expirar em algum momento durante o fim de semana da Black Friday.

Então, por que vale a pena investir tanto em um aspirador de robô de primeira linha?

Bem, a navegação LiDAR de Roborock e os algoritmos avançados ajudaram a se tornar uma das opções mais populares para aqueles que procuram renunciar à aspiração manual.

Combinado com o poder de sucção 2500Pa, um tanque de água de 297 ml para limpar e a capacidade de detectar objetos como sapatos (graças às suas duas câmeras), há realmente um forte argumento para sugerir que este é o aspirador de robô mais inteligente já produzido.

Isso sem mencionar o aplicativo Roborock também, que permite agendar limpezas, ajustar modos de limpeza, definir zonas proibidas, enviar aspirador de robô para salas específicas e muito mais.

Também há opções para aqueles que desejam um aspirador de robô básico e mais econômico nesta Black Friday, mas aqueles que desejam o melhor devem adquirir este mais cedo ou mais tarde.

Escrito por Conor Allison.