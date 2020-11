Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para aqueles de vocês que não receberam uma fritadeira de ar em vez de seu PS5 pré-encomendado da Amazon, há atualmente um excelente negócio da Black Friday em um modelo Ninja para você aproveitar.

No momento, a Fritadeira 5 em 1 Air Ninja Foodi AG301 custa apenas US $ 169,99 . Isso caiu de $ 229,99, dando a você uma economia total de $ 60 na parte versátil do equipamento de cozinha.

É uma das muitas ofertas de fritadeira de ar que você poderá encontrar nesta Black Friday, mas, dada a popularidade e o desempenho deste modelo, vale a pena colocá-la no topo da sua lista de consideração.

O único problema é que atualmente não sabemos quanto tempo esse desconto muito saudável vai durar. Como dizemos, dada a sua popularidade, pode ser o caso de a economia durar até que o estoque se esgote, mas, seja qual for o caso, é quase certo que expirará no fim de semana da Black Friday.

Então, o que exatamente torna este negócio bom? Bem, os produtos Ninja, embora geralmente excelentes, também tendem a ser um pouco mais caros do que seus concorrentes. Isso torna a economia de US $ 60 atraente por si só, proporcionando uma grelha de bancada que pode selar, cozinhar e fritar todas as suas refeições.

Naturalmente, esta é uma alternativa mais saudável do que fritar suas refeições, com a placa de grelha 500F e o ar circulando ao redor de seus alimentos, em vez de levá-los ao cozinheiro perfeito.

Se você quiser fazer tudo isso e transformar a operação da sua cozinha, no entanto, recomendamos agir o quanto antes. Caso contrário, você servirá um bife bem passado e batatas fritas queimadas por toda a eternidade - ou, você sabe, até ter estômago para pagar o preço total.

