Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se existe uma tarefa doméstica mais entorpecente do que aspirar, ainda não descobrimos. É por isso que pegar um aspirador de robô nesta Black Friday é um dos melhores investimentos que você pode fazer - e uma das melhores opções de orçamento, o Eufy RoboVac 11S da Anker, acabou de obter um desconto excelente.

Por um tempo limitado na Amazon, o limpador de robô está disponível com uma economia de 30%, trazendo o preço de $ 229,99 para $ 149,99 .

Este é um dos aspiradores de robô mais populares no mercado por um motivo. O maior é o preço básico, naturalmente, uma vez que esta é uma área da casa inteligente que costuma ser muito cara para começar.

Só porque este modelo Eufy slimline está no final do orçamento, no entanto, não significa que não esteja cheio de recursos. Você obtém sucção de 1300Pa para até 100 minutos de limpeza, com a tecnologia BoostIQ capaz de aumentar o poder de sucção em 1,5 segundos se for necessária mais força de aspiração. Outras características típicas, como evitar obstáculos e detecção de precipícios, também estão presentes, bem como a base de carga e um conjunto extra de filtros.

Não recomendamos necessariamente este limpador em particular para casas cheias de carpetes que requerem sucção extra, ou mesmo casas cheias de pisos de madeira que também poderiam se beneficiar de uma função de esfregar, mas, como dizemos, é a maneira ideal de começar com o robô aspiradores.

Só não demore - este negócio irá expirar às 05:00ET, e atualmente não há nenhuma indicação se o veremos novamente antes do período da Black Friday.

Escrito por Conor Allison.