Acordo de iluminação inteligente: o Lifx Beam Kit está com 30 por cento de desconto na Amazon UK hoje

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sempre há muitas ofertas de iluminação inteligente durante a Black Friday e este ano não é exceção. O Lifx Beam Kit está com 25 por cento de desconto hoje e oferece seis feixes de luz personalizáveis mais uma seção de canto.

O Lifx Beam Kit está disponível por £ 134,99, a partir de £ 179,99, uma economia de £ 45 .

Todos os dispositivos Lifx podem ser controlados usando um aplicativo de smartphone. No aplicativo, você pode ligar ou desligar as luzes, ajustar o brilho, alterar a cor e até mesmo criar um show de luzes para acompanhar sua música.

As lâmpadas Lifx também estão com bons preços no momento - até £ 29,99 para o Mini Lifx . Você também pode usá-los como luzes de ativação e, além disso, eles são compatíveis com o Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Assistant, o que significa que você pode controlá-los com qualquer equipamento doméstico inteligente que você já tenha.

As luzes Lifx oferecem mais de 16 milhões de cores e você pode ajustá-las para que criem o clima perfeito. Para obter mais detalhes sobre como eles funcionam com equipamentos da Apple, confira o site HomeKit da Lifx aqui . Também temos este guia HomeKit útil, que mostra como começar a usá- lo.

Escrito por Dan Grabham.