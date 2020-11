Nanoleaf Essentials são novas luzes e lâmpadas diárias do fabricante de painéis de luz

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nanoleaf lançou Essentials - a primeira série de acessórios de iluminação inteligente mais padronizados. A empresa é conhecida por seus painéis de luz montados na parede, mas agora vê muitas possibilidades ao oferecer outras luzes que podem fazer parte de um sistema doméstico inteligente.

Atualmente, a empresa está oferecendo três produtos em sua linha Essentials - uma lâmpada A19 de £ 18 (fixação por parafuso), uma viagem de luz de £ 45 de 2 milhões e, finalmente, um pacote de expansão de luz de £ 20 de 1 milhão. Os novos produtos estão disponíveis nas Apple Stores e no site da Nanoleaf.

Como seria de esperar, os novos produtos são compatíveis com o app da Nanoleaf e o Apple HomeKit / Siri, enquanto você também pode usar o Google Assistant. Ao contrário de outros produtos Nanoleaf, Amazon Alexa não é compatível no momento, mas será no início do próximo ano.

O mais interessante sobre os dispositivos é que eles são os primeiros dispositivos de iluminação inteligente a oferecer suporte aThread - um novo protocolo de casa inteligente que também está dentro do novo HomePod mini da Apple .

Essencialmente, é mais uma tecnologia de rede. Desta vez, ele foi projetado para baixa latência e baixo consumo de energia e a capacidade de controlar dispositivos quando eles não têm Wi-Fi. O principal é o alcance - porque você poderá tirar os dispositivos inteligentes do alcance da sua rede Wi-Fi.

No entanto, você não precisa ter um HomePod mini para configurar os dispositivos - como muitos dispositivos inteligentes, o Bluetooth também é compatível.

Como as faixas de painel de luz do Nanoleaf, o Lightstrip também inclui um controlador físico para que você não precise pegar o telefone ou usar o Siri para ligá-lo.

Nanoleaf acrescenta que a lâmpada e a vela de luz apresentam um recurso integrado de iluminação circadiana que ajusta automaticamente a temperatura da cor ao longo do dia para que você sempre tenha a iluminação certa para o momento. A empresa também diz que o blub é extremamente brilhante em todas as temperaturas de cor 2700K-6500K com um brilho médio de 806 lumens e brilho máximo de 1100

lumens.

O Lightstrip também tem quatro LEDs brancos por conjunto de LED - dois quentes e dois frios. Você pode cortar a viagem de luz ou estendê-la até 10 metros com pacotes de expansão.

No início deste ano, a Nanoleaf lançou Hexagons , o primeiro de uma nova geração de painéis de iluminação inteligentes que não danificam as paredes e oferecem compatibilidade com outras formas. Então, no mês passado , a Nanoleaf lançou triângulos e mini triângulos para estender o sistema. Mais formas são esperadas em 2021.

Escrito por Dan Grabham.