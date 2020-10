Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A quinta venda anual da Amazon, Prime Day 2020, chegou sem escassez de negócios em tecnologia. O último negócio que vimos está nas câmeras de segurança de Arlo. Arlo é conhecido por fazer dispositivos inteligentes impressionantes, então um desconto neles certamente é bem-vindo.

Uma das melhores ofertas da Amazon nos EUA é a câmera Arlo Pro 3 Spotlight. Dois refletores Arlo Pro 3 estão disponíveis por US $ 349,99 . Eles geralmente custam US $ 499,99 cada. Se você precisar cobrir um pouco mais de espaço, há um conjunto de três câmeras por US $ 454,99, contra US $ 599,99.

Adoramos as câmeras de segurança residencial Arlo Pro 3 durante nossa análise prática . A instalação foi muito fácil e o vídeo 2K é um avanço em relação aos sistemas de câmeras de segurança mais antigos. O único problema que tivemos com ele foi seu preço, que inclui uma assinatura de armazenamento em nuvem para Arlo Smart.

A outra oferta do US Prime Day 2020 é com a Arlo Ultra 2. Este dispositivo Arlo top de linha oferece quase tudo que você deseja em uma câmera de segurança doméstica. Você obtém duas câmeras que são capazes de capturar vídeo 4K UHD cristalino. Cada um deles também possui microfones e tecnologia de cancelamento de ruído. Eles regularmente custam US $ 600 juntos, mas viram seu preço reduzido para US $ 419,99 .

Em nossa análise para o Arlo Ultra , mencionamos que era a melhor escolha para alguém com bolsos fundos interessados em uma câmera de segurança doméstica, mas a esse preço, é um pouco mais acessível, além de oferecer a capacidade de armazenar vídeo localmente para evite a assinatura do Arlo Smart.

Prime Day é a venda anual da Amazon, exclusiva para membros Prime que assinam o Amazon Prime . Este ano, os membros Prime nos EUA, Reino Unido e vários outros países ao redor do mundo podem ter acesso a milhares de descontos em toda a Amazon de 13 a 14 de outubro. A Pocket-lint está destacando todas as melhores ofertas para os membros Prime dos EUA e do Reino Unido nas seguintes rodadas:

Também temos um guia sobre dicas, truques e hacks de compras na Amazon aqui.

Escrito por Maggie Tillman.