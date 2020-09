O banco de vinhos conectado da Haier permite que você organize vinhos com um aplicativo e ajuste as zonas de temperatura

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante seu discurso principal na IFA 2020 , a gigante dos eletrodomésticos Haier anunciou um banco de vinhos conectado que permite gerenciar zonas de temperatura com um aplicativo, bem como catalogar seus vinhos.

É um refrigerador de vinho vertical disponível nas versões Mono Zone e Double Zone, os dispositivos usam o app hOn da própria Haier, que controla todos os aparelhos conectados da empresa. A aplicação irá ligar-se ao serviço Vivino, o que significa que poderá identificar e catalogar os seus vinhos com uma leitura do rótulo.

Os dispositivos têm um visual preto bastante elegante, com uma porta de vidro e ripas de madeira clássicas dentro para segurar os vinhos.

A versão Double Zone da adega usa o aplicativo para controlar as duas zonas - o aplicativo pode sugerir a temperatura de acordo com os vinhos presentes ou programas pré-definidos dependendo do tipo de vinho. Claro, você pode controlar a temperatura na própria unidade.

O preço e a disponibilidade das duas novas adegas ainda não foram confirmados.

A Haier tem várias marcas de eletrodomésticos conhecidas sob sua bandeira, incluindo GE Appliances, Fisher & Paykel, Hoover e Candy.

Escrito por Dan Grabham.