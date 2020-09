Os fornos inteligentes Smeg Vivoscreen tornam o cozimento mais fácil

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Smeg - uma marca de cozinha italiana provavelmente mais conhecida por seus refrigeradores retrô descolados - lançou uma coleção de fornos conectados .

A linha de fornos conectados Vivoscreen vem em uma escolha de duas opções de exibição - a tela Vivo padrão e a tela VivoMax maior - com ambas as telas disponíveis em duas linhas de design conhecidas como Linea e Dolce Stil Novo.

O ecrã Vivo padrão mede 95 x 55 mm, enquanto o ecrã Vivo Max extra largo mede 150 x 52 mm, permitindo informação extra e funções visíveis ao mesmo tempo.

Ambos são monitores totalmente sensíveis ao toque com rolagem vertical e horizontal, e ambos são monitores coloridos também com gráficos para tornar o uso de todas as funções simples e agradável.

Pressionar e segurar um item no visor fará com que um pop-up apareça para explicar sua função e, como seria de esperar, há uma série de programas automáticos, bem como uma seção Minhas Receitas para armazenamento de até 64 de suas receitas favoritas. Os fornos também vêm com uma sonda de temperatura para monitorar a temperatura interna dos alimentos que você está cozinhando.

Os fornos Vivoscreen se juntam à linha de fornos inteligentes SmegConnect da Smeg que funcionam com o aplicativo SmegConnect, permitindo aos usuários controlá-los remotamente com um smartphone ou tablet.

Os fornos conectados Smeg Vivoscreen estarão disponíveis nas lojas em setembro de 2020 com preços a partir de £ 1.099. As pré-encomendas já estão abertas na loja Smeg em Londres.

Escrito por Britta O'Boyle.