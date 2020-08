Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - WiZ - uma empresa de iluminação inteligente - anunciou que sua linha de lâmpadas conectadas, fitas de LED, lâmpadas, sensores e plugues estão sendo lançados amplamente em toda a Europa, incluindo no Reino Unido.

O fabricante agora faz parte do grupo Signify, o mesmo que opera a mais conhecida marca Philips Hue , exceto que o WiZ oferece sistemas muito mais acessíveis, fáceis de configurar e seguros (porque não exigem que você compartilhe contato pessoal informações para começar).

Entre as adições mais recentes aos produtos da marca estão as lâmpadas de filamento de LED projetadas para se parecer com aquelas lâmpadas de filamento clássicas e caber na decoração de estilo chiq clássico, bem como plugues inteligentes para conectar seus eletrônicos existentes e sensores de movimento que você pode programar para ativar as lâmpadas inteligentes.

Embora existam muitos estilos diferentes de lâmpadas, muitos dos novos produtos de segunda geração usam um chip que combina Wi-Fi e Bluetooth para tornar a configuração por meio do novo aplicativo de casa inteligente WiZ muito mais simples.

Como tantas outras marcas de iluminação inteligente, você pode controlar as cores e o brilho, além de criar efeitos animados. Além disso, eles são compatíveis com Google Home e Amazon Alexa, portanto, se você precisar ou quiser usar seu alto-falante inteligente para ativar rotinas ou ligar ou desligar produtos, pode fazê-lo.

Indiscutivelmente, o que os torna mais atraentes é seu preço. Muitas das lâmpadas inteligentes individuais, incluindo a nova linha de filamentos, estão disponíveis por £ 12 a £ 15 por lâmpada e não precisam de um hub caro para conectá-las.

Você também pode obter um controle remoto físico para controlá-los nos momentos em que você não consegue encontrar um smartphone ou outra pessoa na casa sem um dispositivo inteligente está querendo controlar as luzes.

Isso significa que o custo potencial de colocar uma luz em todos os cômodos da casa é significativamente menor do que o de outras marcas conhecidas .

No Reino Unido, os produtos estarão disponíveis em varejistas populares como John Lewis, Currys PC World, Argos e B&Q.

Escrito por Cam Bunton.