Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A tão esperada linha de painéis de luz Shapes da Nanoleaf foi colocada à venda - com a primeira execução das versões hexagonais disponíveis primeiro. Mais formas seguirão este ano e no próximo e serão compatíveis, para que você possa uni-las.

Os hexágonos de Nanoleaf foram exibidos pela primeira vez na CES 2020 em janeiro e estão disponíveis em embalagens de 9, 15 ou 21 painéis.

Os painéis Shapes podem ser controlados por toque e podem ser usados com Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Home ou através do aplicativo Nanoleaf.

Além do controle por toque, os hexágonos também são atraentes porque possuem um suporte adesivo personalizado que promete menos danos às paredes. Nossos painéis triangulares Nanoleaf Canvas mais antigos usavam fita 3M Command que grudava um pouco demais no gesso - sim, perdemos um pedaço quando os removemos!

Esses novos e finos painéis Shapes também possuem todos os recursos dos antigos painéis Canvas, incluindo a capacidade de usá-los como um visualizador de música dinâmico, adicionar cenas, espelhar a tela (refletindo as cores em sua tela) e muito mais. Um modo de nascer do sol permite que você os use como uma luz de alerta gigante.

Os painéis de luz Nanoleaf de estilo antigo também estão disponíveis:

Escrito por Dan Grabham.