Você pode adquirir um sólido robô aspirador de pó Ecovacs com um grande desconto na venda de verão da Amazon

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os aspiradores de pó são um daqueles pedacinhos de tecnologia doméstica que começamos a recomendar cada vez mais nos últimos anos, e a tecnologia que os amontoou tornou-se cada vez mais sofisticada.

Onde antes eles eram atormentados por problemas de navegação e poder de ervas daninhas, os aspiradores de robô modernos podem fazer a limpeza doméstica de maneira legítima e fácil, deixando o chão constantemente brilhando. Eles são ótimos, em suma.

A Ecovacs também oferece algumas opções realmente sólidas no mercado e faz um trabalho sólido ao oferecer aspiradores a uma variedade de preços. De fato, não muito tempo atrás, demos uma olhada no Deebot Ozmo 920 e ficamos impressionados com sua impressionante navegação e mapeamento, que agilizou o estabelecimento do melhor padrão para a limpeza de nossa casa.

Agora, um dos aspiradores um pouco mais acessíveis da Ecovacs (embora ainda seja um modelo premium) está recebendo uma redução de preço muito grande como parte da venda surpresa de verão da Amazon.

Seu preço foi reduzido em 36%, fazendo o trabalho de reduzi-lo do final premium do mercado para o território de médio porte, ainda que brevemente.

Esse é um ótimo aspirador para iniciar a limpeza de robôs - ele pode aspirar normalmente e limpar o chão para quando você quiser limpar a sujeira e é compatível com o Amazon Alexa e o Google Assistant.

Isso significa que você pode colocar os pés para cima e literalmente ordená-lo com sua voz - algo que podemos prometer não envelhece se você estiver acostumado a fazer um aspirador de pó semanal.

O acordo termina em 12 de julho, então você tem alguns dias para decidir, mas pode conferir aqui na Amazon, se estiver interessado.