A Wyze anunciou e lançou sua primeira câmera doméstica inteligente projetada para uso externo. Chama-se Wyze Cam Outdoor. Uma câmera de vigilância no exterior tem sido o produto mais solicitado do Wyze, disse Wyze Diretor de Marketing de Produtos Scott Wilson no anúncio .

O Cam Outdoor oferece transmissão e gravação ao vivo em 1080p, visão noturna, zoom digital de 8x, áudio bidirecional e bateria recarregável com vida útil de até seis meses. Ele também possui um cartão SD com até 32 GB de armazenamento. É diferente das câmeras internas da Wyze, pois é resistente às intempéries e sem fios. Ele também possui um modo de viagem que permite que a câmera grave em qualquer lugar offline - sem necessidade de hub.

Isso significa que você pode levar a câmera nas férias. Um número limitado de pacotes Wyze Cam Outdoor já está disponível por US $ 49,99. O pacote inclui a câmera, a estação base, o adaptador de energia, o cabo Ethernet da estação base, um cabo de carregamento USB e o conjunto de parafusos, além de um guia do usuário.

A Wyze existe desde 2017. Seus produtos domésticos inteligentes a preços acessíveis receberam avaliação dos revisores da Internet; eles podem ser encontrados nas prateleiras de lojas de ferragens, como a Home Depot US, mas a marca em si ainda é relativamente pouco conhecida nos EUA e em outros lugares.