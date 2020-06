Swann lança câmera de segurança sem fio para uso interno e externo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O especialista em segurança Swann anunciou a Câmera de segurança sem fio. Projetada para uso doméstico, a câmera completamente sem fio é uma unidade selada e pode ser montada dentro ou fora.

A câmera Full HD possui uma classificação IP65 à prova de intempéries, para suportar tudo o que o clima pode oferecer, incluindo chuva forte, neve e ondas de calor no verão. Um suporte de montagem magnético significa que você pode apontá-lo como quiser e o kit inclui buchas e parafusos de montagem, além de uma fita adesiva.

Assim como acontece com muitas outras câmeras no mercado, há também um microfone e um alto-falante para que você possa ter uma conversa bidirecional com um motorista de entrega ou um intruso próximo à câmera, se ela estiver do lado de fora.

Muitos rivais já têm soluções semelhantes no mercado, mas, ao contrário de vários outros, a câmera da Swann possui armazenamento local e na nuvem gratuito, para que as filmagens sejam salvas (sete dias) e com backup local (dois dias). Você pode adicionar armazenamento extra através de uma assinatura, se desejar. Vídeo e dados são criptografados, enquanto a autenticação de dois fatores também está em vigor.

Como a Câmera de Segurança sem Fio é recarregável e alimentada por bateria, ela não para de gravar se houver uma queda de energia ou de Internet. A gravação continua e a câmera fará o backup posteriormente na nuvem.

A câmera também possui um ângulo de visão ultra-amplo de 180 graus para cobertura total. Ele também tem como objetivo fornecer alertas confiáveis com a ajuda da detecção de calor e movimento True Detect, além de oferecer visão noturna infravermelha para que você possa ver no escuro até 8 metros da câmera.

