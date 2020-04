Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os aspiradores de robôs estão em constante evolução com novos recursos. Uma coisa com a qual eles frequentemente lutam é evitar objetos deixados no chão.

Roborock afirma que tem a resposta com um novo vácuo de robô conhecido como S6 MaxV.

Este novo bot é uma versão atualizada do já fantástico Roborock S6 . Ele inclui vários aprimoramentos de recursos, como 25% mais poder de sucção, um tanque de água maior e muito mais.

O mais interessante é a inclusão de um sistema de câmera dupla voltado para a frente, projetado para ajudar o S6 MaxV a evitar obstáculos em seu caminho ao limpar sua casa. A empresa diz que isso inclui tudo, desde sapatos a cocô acidental.

Se você está adiando a compra de um aspirador de pó robô porque está preocupado que ele espalhe confusão em sua casa, em vez de limpá-lo, o S6 MaxV pode acabar com esses medos.

O S6 MaxV usa um sistema de navegação SUD, combinado com essas câmeras inteligentes que são alimentadas por um processador Qualcomm APQ8053 para reconhecer todos os tipos de objetos em seu caminho.

A empresa afirma que não só será capaz de evitar tudo, como xícaras, sapatos, tigelas para animais de estimação e muito mais no chão, mas também notificá-lo no aplicativo.

Parece que o vácuo do robô de Roborock está cada vez melhor.

Esse bot também possui recursos de mapeamento de vários níveis, onde reconhece até quatro andares diferentes da sua casa. Você pode programá-lo em zonas para limpar em algumas salas e esfregar em outras, além de definir zonas proibidas onde você precisar.

Analisaremos o Roborock S6 MaxV em breve, então verifique novamente como ele se destaca. Se as especificações forem válidas, será um vencedor.