O governo do Reino Unido e os principais provedores de banda larga e móvel concordaram com vários compromissos para facilitar as comunicações durante a pandemia de coronavírus.

O regulador de comunicações Ofcom fechou um acordo com vários fornecedores importantes, incluindo BT / EE , Openreach, Virgin Media , Sky, TalkTalk, O2, Vodafone e Three . Cada um deles fará algumas alterações nos planos ou oferecerá diferentes incentivos para ajudar a "apoiar e proteger os consumidores vulneráveis e aqueles que podem se tornar vulneráveis devido a circunstâncias decorrentes do COVID-19".

Os provedores removerão quaisquer limites de permissão de dados em seus serviços de banda larga fixa. Para ser honesto, é razoavelmente raro que os serviços de banda larga do Reino Unido sejam limitados a dados, mas, se houver, serão levantadas restrições durante a crise.

Todos os provedores - banda larga e celular - trabalharão com clientes que têm dificuldade em pagar suas contas, de maneira justa e solidária.

Novos pacotes "generosos" para celular e telefone fixo serão criados para garantir que as pessoas mais vulneráveis possam se conectar e permanecer suportadas - incluindo algumas com aumento de dados a preços baixos e / ou chamadas gratuitas.

E todos os provedores estão comprometidos em ajudar os clientes vulneráveis ou auto-isolantes, oferecendo métodos alternativos de comunicação, se não for possível executar correções nas conexões de banda larga ou de telefone fixo com defeito.

"É fantástico ver os provedores de telefonia móvel e de banda larga se unindo para fazer a sua parte no esforço nacional, ajudando os clientes, principalmente os mais vulneráveis, que podem estar com dificuldades de faturar neste momento difícil", disse o secretário digital do Reino Unido, Oliver Dowden.