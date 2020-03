Esses desastres loucos de decoração de interiores deixarão você encolhido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A decoração é uma arte complexa, que pode fazer ou quebrar não apenas as impressões de outras pessoas sobre sua casa, mas também moldar o quanto você se sente confortável vivendo nela.

Embora um pouco de decoração sutil possa realmente melhorar o seu espaço, seja uma arte emoldurada ou pôsteres na parede ou uma peça de mobiliário única que você comprou para chamar a atenção, também é verdade que ir ao mar por acidente pode arruinar uma sala .

Há algo extremamente agradável sobre observando decoração desastrosa de outras pessoas, também, e isso é o nicho exato que a conta do Instagram pleasehatethesethings encontrou - ele envia fotos de decoração para casa terrível para as pessoas odeiam e desfrutar em igual medida. Reunimos alguns dos destaques da conta para seu prazer visual.

Abrimos da maneira como continuaremos - com uma peça de decoração que não sabemos ao certo por que alguém escolheria. Os próprios espelhos são relativamente comuns, mas a decisão de pintar aquele gato na parede atrás deles é honestamente desconcertante. Tem uma vibe horrível de Alice no País das Maravilhas.

Se estamos falando de decorações que convocam a cultura pop, esse arranjo é direto de uma casa mal assombrada ou de um filme de terror. Existem muitos componentes - dos livros antigos às bonecas assustadoras e às teclas do piano. Coisas realmente assustadoras.

Muitas das imagens que você verá nesta galeria dão a impressão de terem sido criadas a partir de materiais ruins e em momentos de necessidade, mas essa sala é obviamente opulenta. É tudo de bom gosto e sem necessidade, então você se pergunta como alguém com tanto dinheiro pensou que esse mural era uma boa ideia.

Se estamos questionando os motivos das pessoas, essa pia deve ser seriamente preocupante. Para a vida de nós, não podemos entender o que possuiria alguém para fazê-lo, muito menos comprar e instalar. Poderia ser uma obra de arte elaborada? Podemos apenas esperar por isso.

Este é o item que mais se aproxima de obter um passe grátis de qualquer coisa nesta galeria, pelo nosso dinheiro. Não podemos deixar de supor que alguém tenha estragado muito a instalação dessa porta e que alguém tenha sido educado demais para dizer algo. Avance um pouco e você estará vivendo com o que é evidentemente uma porta de cabeça para baixo, para sempre. Assim é a vida, não é?

Essa imagem pode parecer muito mais normal do que as outras que você já viu até agora - parece que há muitos lounges em que estivemos. Mas olhe para os lados da janela e identifique os itens ofensivos. Essas mini-cortinas bizarras são honestamente confusas. Para que servem? Por que eles estão lá? Eles estão escondendo alguma coisa?

Outro item profundamente inquietante é essa tampa e assento do vaso sanitário. As borboletas são bonitas, e desenhos ou pinturas de borboletas podem, potencialmente, parecer bem no seu banheiro. As borboletas petrificadas embutidas em perspex, no entanto, parecem estranhas e preocupantes. Simples.

Se estamos discutindo decisões questionáveis no banheiro, essa sala é uma obra-prima. Obviamente, tudo é amarelo, o que não é o que faríamos se tivéssemos o que quiséssemos, mas essa questão óbvia poderia mascarar os outros toques bizarros. Existem várias estátuas e bustos neste banheiro. Um deles é ouro. Simplesmente não está certo.

Este pequeno trabalho de bricolage é sugestivo de um plano que foi abortado a curto prazo - houve um pouso sendo construído? Uma varanda, talvez? De qualquer forma, claramente não terminou, e agora a alma infeliz que vive nesta casa tem uma porta perigosa que não deve ser aberta a qualquer custo. O que é um pouco divertido ou muito arriscado, dependendo de como você o vê.

Há uma decoração barulhenta da cozinha e depois há isso. Para nós, esta é uma sala projetada para dar às pessoas dores de cabeça e enxaquecas, com ruído visual aparentemente a regra. Não conseguimos conviver com isso por muito tempo, mas presumivelmente é alguém, em algum lugar da xícara de chá.

Como alguns outros, esta cozinha não grita que é terrível, até você olhar mais de perto. Observe o forno que manifestamente não se encaixa no espaço que lhe é atribuído. Observe que a barreira de azulejos que paira nos olhos das pessoas aparentemente sem motivo algum. É uma pena.

Se você estivesse olhando apenas para a metade direita da foto, talvez não achasse muita coisa errada. É tudo sobre esse nicho de parede bizarro, construção em estilo de prateleira à esquerda. Estamos confusos com o que realmente pretendemos ser, mas estamos confiantes de que os três (três!) Assentos de balanço restantes nos assustariam muito se tivéssemos que dormir no quarto.

Claro, se estamos falando de características preocupantes na parede, não há nada como um piano ameaçadoramente pendurado para deixar nossos nervos à flor da pele. Poderia cair a qualquer momento? Nós não somos ótimos com construção, então essa pode não ser a nossa área. É uma loucura ficar pendurado sobre o fogão em uma cozinha? Sim, definitivamente é.

Esta é uma pergunta difícil de tomar. Isso deixa você se perguntando se as pessoas que amarraram o colchão quebrado no teto sabiam que era, de fato, um colchão quebrado. Eles reconheceram essas fontes como colchas ou acham que é um pouco de ornamentação avant-garde? É assustador pensar no que poderia acontecer se você pulasse nesta cama muito agressivamente.

Nossa imagem final é um pacote completo. Existem tantas perguntas. Por que um banheiro é totalmente alcatifado? Por que esse carpete se estende para cima e ao redor da borda do banho? Por que o banho parece tão sujo? Por que é aparentemente um banho de dossel? Por que não há cortina de chuveiro? Por que está tão escuro? Sério, este tem que ser o fim da linha - é demais para nós.