Trabalhar em casa é, em grande parte, a nova fronteira para muitas pessoas que se auto isolam ou simplesmente tomam precauções sensatas à luz da pandemia de COVID-19 em andamento.

Para alguns de nós, é algo com o qual estamos acostumados há muito tempo, seja por alguns dias por semana ou permanentemente, mas para o que parece a maioria das pessoas, é um terreno totalmente novo. Se você não tem uma mesa em casa, muito menos uma cadeira de escritório com um apoio lombar confortável ou um teclado ergonômico para garantir que suas mãos e pulsos estejam confortáveis, você pode se encontrar com o júri de sua casa.

Bem, entre a engenhosidade das pessoas e o humor irreverente que permeia as mídias sociais hoje em dia, existem milhares de pessoas por aí compartilhando suas experiências de trabalho em casa até agora e, em particular, iluminando os escritórios bizarros que eles construíram em uma tentativa para encontrar um lugar confortável para trabalhar.

Pesquisamos no Twitter para encontrar alguns dos melhores, mais impressionantes e mais depravados exemplos para sua diversão - confira abaixo.

Podemos fazer um thread de configuração do espaço de trabalho WFH, edição sem glamour?



Meu parceiro e eu estamos trabalhando em nosso apartamento. Minha configuração é uma cadeira em frente à porta da frente e minha mesa é nosso cesto de roupas. pic.twitter.com/5rVaqgkjjw - Jules Forrest (@julesforrest) 13 de março de 2020

A grande maioria dessas soluções foi publicada em resposta a um Tweet inicial de Jules Forrest, perguntando o que outras pessoas estavam fazendo para melhorar a vida profissional em casa. Sua própria solução é bastante elegante, mesmo que não pareça particularmente confortável - um cesto de roupas ocupa o centro do palco em um ambiente muito parecido com um corredor no qual trabalhar.

Eu estava trabalhando na minha lixeira no outro dia pic.twitter.com/PKEQ0TkMbk - Josh Mateo (@joshmateo) 13 de março de 2020

Por que usar uma lixeira, no entanto, quando uma lixeira de verdade pode fazer o trabalho com ainda mais modernidade? Mesas de pé são a fúria, mas poucos de nós equipamos nossas casas com uma; então, quando Josh Mateo descobriu que sua lixeira era um substituto útil, ele aceitou.

Sejamos claros: a compra de pânico deve ser desencorajada e prejudica os mais vulneráveis entre nós que não conseguem os suprimentos necessários. Os 60 rolos de papel higiênico de Brad Cahoon podem ser uma mesa útil, mas eles encontrarão uma casa melhor espalhada entre muito mais pessoas. Por vergonha!

Laptop no meu colo no sofá sem mesa. O cachorro está chateado, meu colo está sendo usado pic.twitter.com/31NoIxojcT - Meghan Feeley (@FeeleyMeghan) 13 de março de 2020

Trabalhar em casa pode ser solitário se você não estiver acostumado, mas felizmente muitos de nós temos animais de estimação em casa que podem ajudar a aliviar os sentimentos de isolamento. O cachorro de Meghan Feeley pode ficar irritado por não ser o lugar de destaque em seu colo, mas seu rostinho delicioso é um tônico em tempos difíceis.

Claro, sempre haverá pessoas para lembrá-lo de que seu escritório não é nada comparado ao deles - aqui, essa função é cumprida por Philip Amour, cuja configuração da mesa é francamente invejável.

Eu tenho sorte o suficiente de ter uma estação de trabalho ajustável em altura em casa ... pic.twitter.com/a4CqgGoIhO - Life in Capitals (@lifeincapitals) 13 de março de 2020

Se você gosta de uma mesa de pé, mas sabe que mais tarde, em um determinado dia, provavelmente desejará estar sentado, o custo de uma mesa ajustável pode assustá-lo. Mas não se preocupe - a Life in Capitals apontou a solução perfeita, na forma de uma humilde tábua de passar. Perfeito.

Acabei de me mudar para um estúdio, ainda não comprei uma mesa de cozinha, então o que temos aqui é uma mesa móvel para sentar ou ficar ... pic.twitter.com/6jdP92ogE2 - Mia (@miamiamarie) 13 de março de 2020

Digamos que você esteja trabalhando em casa e as coisas simplesmente começam a ficar em cima de você. Você provavelmente quer ter certeza de que, no momento em que seu turno termina, você estará ao alcance de alguns vinhos deliciosos para acalmar sua alma. Bem, a solução da mesa de Mia é bastante perfeita, nesse caso.

Por que se contentar em ter seu cachorro ao seu lado no sofá, quando um filhote descontraído pode ficar feliz em usá-lo como uma mesa? Especialmente se isso lhes proporciona um pouco de calor adorável no seu laptop.

Eu fiz uma mesa em pé outro dia com um vaso de plantas e um cesto de roupa suja! pic.twitter.com/JccDwnS3HA - Sabrina Monarch - Astróloga (@sabrina_monarch) 13 de março de 2020

Parece que as lixeiras são realmente mais úteis do que parecem - a cesta de Sabrina Monarch é perfeita como um reforço na altura da mesa quando está virada. Enquanto isso, um vaso é perfeito como um suporte de microfone .

Gostamos desta foto da WildRaider porque parece uma visão de como as pessoas estão agindo, como se todos tivéssemos que trabalhar - colados em nossos banheiros, com cada rolo de papel em que podemos colocar nossas mãos a um fácil alcance.

Sempre adicione um espaço para gatinho. pic.twitter.com/fqLisv01XZ - The Naughty Pussycat (@PussycatNaughty) 14 de março de 2020

Certo, já demos um pouco de amor aos cães nesta galeria, mas a realidade é que muitos de nós também temos companheiros adoráveis de gatos, e eles podem ficar emocionados ao descobrir que seus donos estão dentro e ao redor o dia todo. Esta imagem mostra perfeitamente o que queremos dizer.

Novamente, para algumas pessoas, a mudança para trabalhar em casa não será um choque. Se você tiver a sorte de ser como David Herrmann, com um adorável escritório em casa com luz natural e muito espaço, conte suas bênçãos!

Um laptop pode ser portátil, mas a maioria das mesas não é, a menos que você esteja usando sua pick-up. Larry Cornett mostra o valor de uma boa porta traseira à moda antiga, mostrando como você pode usá-la como uma mesa de pé em uma pitada.

A minha estética estava faltando alguma coisa pic.twitter.com/C9vjh7v0Uq - Tony P (@BNNERMAN) 13 de março de 2020

Finalmente, uma das mesas mais exclusivas que vimos em toda a nossa navegação vem de Tony P, que adaptou o que parece ser um barril bem envelhecido para uma deliciosa mesa de pé. Espere que esse tipo de coisa chegue ao Instagram em breve.