Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Arlo seguiu empresas como Nest e Ring, alterando sua política de autenticação de dois fatores para sua tecnologia de casa inteligente, passando de uma sugestão para uma exigência.

A mudança não está chegando imediatamente, mas estará disponível até o final de 2020, dando aos usuários da Arlo um bom número de meses para avançar e configurar eles mesmos o sistema, o que é obviamente recomendado em praticamente todas as circunstâncias, independentemente.

Na prática, isso significa a escolha padrão entre uma verificação no estilo de notificação por push ou uma mensagem de texto com um código quando você deseja entrar em um novo dispositivo. Os códigos de backup enviados para o seu endereço de email também estarão disponíveis se os outros métodos falharem por algum motivo.

Obviamente, esse anúncio causa uma onda de inquietação em torno da segurança de dispositivos domésticos inteligentes, em particular câmeras como as que a Arlo fabrica. Muito disso se concentrou em Ring, que se viu no centro de várias controvérsias sobre seus protocolos de segurança, uso de dados e parceria com as forças policiais dos EUA.

O próprio Ring já trouxe autenticação obrigatória de dois fatores, pelo menos em parte em resposta às críticas recebidas, e com Arlo fazendo o mesmo, pode ser razoável concluir que o sistema se tornará o padrão correto no mercado.

Afinal, embora possa não tornar seus dispositivos inexpugnáveis, a segurança de dois fatores torna significativamente mais difícil acessá-los, o que deve ser encorajador quando falamos de câmeras literais dentro e fora de sua casa.