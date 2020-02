Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Wyze, que fabrica dispositivos domésticos inteligentes de orçamento, está preparando novos produtos para serem lançados este ano, incluindo um rastreador de fitness com a funcionalidade Alexa integrada. Chamada Wyze Band, também servirá como um dispositivo de controle para sua casa inteligente, de acordo com um post da empresa .

"Ainda não falamos muito publicamente sobre esse produto", disse Wyze. "O Wyze Band é um assistente residencial inteligente e um rastreador de atividades que podem ser usados no pulso. O Wyze Band permitirá que você controle dispositivos Wyze com um toque e usando o Alexa Built-in, qualquer número de dispositivos habilitados para Alexa. Ele também rastreia etapas, freqüência cardíaca, e durma. A Wyze Band acaba de completar uma rodada de testes de hardware ".

A empresa disse que espera concluir a fase de testes beta na Wyze Band e avançar para um lançamento de "acesso antecipado" em breve.

O ZatzNotFunny publicou mais detalhes sobre o dispositivo depois de localizar um arquivo da FCC e vasculhar um aplicativo beta disponível ao público . Pelo que sabemos até agora, o Wyze Band possui um aplicativo de jogging, alarmes, clima, contador de passos, rastreador de sono, sensor de freqüência cardíaca, matriz de microfone montada na lateral e uma tela sensível ao toque.

O Alexa é ativado com um toque longo na tela sensível ao toque do rastreador. Os usuários também podem controlar os dispositivos domésticos inteligentes Wyze a partir da tela, como desligar as luzes ou iniciar uma gravação a partir de uma câmera Wyze.

Ainda não há detalhes sobre quanto Wyze Band custará quando for lançado. Também não temos certeza se ele virá para o Reino Unido ou a Europa.

Quanto aos outros novos produtos para 2020, Wyze disse que podemos esperar o Wyze Cam Outdoor, o Wyze Person Detection, o Wyze Scale, o Wyze Doorbell Cam e o Wyze Lock. Esses dispositivos estão atualmente em desenvolvimento, com alguns já em teste.