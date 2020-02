Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há algum tempo, a Nanoleaf anunciou que estava atualizando seu software para permitir que você espelhasse as cores na tela da sua TV ou monitore com seus painéis de luz.

Independentemente de você estar executando os painéis de tela quadrados ou os mais antigos em forma de triângulo, agora você pode tornar as coisas ainda mais interessantes e criar uma experiência de visualização mais envolvente.

squirrel_widget_148569

Este novo sistema é semelhante ao oferecido pela Philips Hue . Ele permite que você use um aplicativo para imitar o que está na tela e criar iluminação ambiente colorida para complementar sua experiência de visualização.

Para começar, primeiro você precisa baixar o aplicativo Nanoleaf Desktop .

Nesse aplicativo, você pode adicionar seus dispositivos - escolhendo quais painéis de luz deseja usar e em quais salas eles estão. Você pode usar esse aplicativo para espelhar não apenas o que está na tela, mas também qual tela. Portanto, se você tiver vários monitores , por exemplo, poderá escolher definir os diferentes painéis de luz para espelhar telas diferentes.

No entanto, você precisa deste aplicativo em execução em um laptop ou computador, portanto, não pode necessariamente ser usado para espelhar o que está na sua TV, a menos que você assista Netflix (por exemplo) através de um laptop.

No entanto, você pode fazer algumas coisas legais com este sistema. Por exemplo, você pode redimensionar os painéis e escolher quais partes da tela estão espelhando.

Você também pode escolher entre diferentes modos de espelhamento - selecionando entre os modos de correspondência, fusão, desbotamento e paleta, que fornecem efeitos e estilos ligeiramente diferentes à maneira como o espelhamento é sincronizado.

A fusão, por exemplo, dissolve as cores entre as cenas e proporciona uma experiência mais suave. Enquanto o Match oferece uma experiência de espelhamento de tela mais "hiper-realista".

Outro bônus do aplicativo Nanoleaf Smarter Series é que ele funciona em dispositivos Mac e Windows e usa seu navegador da Web favorito para facilitar o acesso aos controles de iluminação.

Fora do espelhamento da tela, você também pode usar este aplicativo para alternar entre as cenas de iluminação padrão com apenas alguns cliques. Sejam cores padrão ou modos de ritmo.