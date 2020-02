Fundamentos técnicos para tornar a vida com colegas de casa mais suportável

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Todos nós já estivemos lá. Não importa se é com um parceiro, cônjuge, companheiro de casa ou amigo que mora em casa, duas pessoas gostam de viver exatamente da mesma maneira, e isso pode causar tensão.

Pode ser um tapete sem vácuo por semanas, ou um monte de pratos deixados sem lavar, mas sempre é provável que haja algo que você simplesmente não consegue entender sobre as pessoas com quem vive.

Felizmente, porém, você não precisa sofrer sozinho. Por que viver em ressentimento silencioso quando você pode enfrentar o problema e adquirir uma tecnologia incrível para tornar mais fácil para todas as partes? Reunimos alguns dos dispositivos e soluções que achamos que poderiam suavizar quase todos os obstáculos e barreiras domésticas. Veja o que você pensa - você pode encontrar o caminho para a felicidade doméstica!

Tarefas são tarefas, e não há como escapar delas. Aspirar sua casa é praticamente essencial se você deseja manter a poeira no mínimo, independentemente de estar morando em um apartamento de uma cama ou em um palácio de vários andares. Se você está tendo dificuldades para garantir que a divisão do trabalho esteja na frente do vácuo, por que não afastar o trabalho em primeiro lugar?

Os aspiradores de robôs surgiram aos trancos e barrancos desde a sua introdução no mercado, anos atrás, e Roborock faz algumas das melhores opções disponíveis. O S5 é uma potência, mapeando automaticamente sua casa e limpando-a com eficiência sempre que você quiser, dentro de um cronograma ou não. Ele também possui recursos de limpeza, e significa simplesmente que você nunca mais precisará usar o aspirador novamente. Dito isto, é um pouco caro, mas a boa notícia é que existem muitos outros modelos disponíveis.

Outro problema comum quando se trata de colegas de casa (ou mesmo se você está compartilhando uma cama com alguém) é o sono. Alguns de nós precisam oito horas por noite todas as noites ou acabamos no dia seguinte, enquanto outros podem passar três horas e tomar um café forte, mas se você tem colegas de casa barulhentos ou um companheiro de cama que se vira e se vira, pode estar com problemas. .

Essa é uma que provavelmente requer intervenção da vida real em algum momento, mas se você estiver preocupado com o sono, um rastreador pode ser um ótimo lugar para começar a entender os requisitos e padrões reais. O Withings é excelente em seu rastreamento, e seu rastreador de sono, encaixando-se embaixo do colchão e sincronizando com o telefone, é o melhor do mercado.

Cozinhar é uma fonte clássica de discórdia em qualquer casa. Isso pode ser porque alguém nunca faz isso, ou porque o forno compartilhado é um pedaço de lixo, ou porque a pessoa que faz isso continua queimando coisas. Qualquer número de problemas é possível, mas um forno inteligente realmente top de linha com recursos geniais provavelmente resolverá todos eles.

A Hoover Vision é incrível, com uma tela embutida na janela que permite programar o forno de acordo com as suas necessidades. Além disso, como o preço sugere, você obterá um desempenho incrível e até cozinhará, independentemente do que estiver fazendo. Francamente, se você não tomar cuidado, todos estarão lutando para usá-lo.

Enquanto pensamos em utensílios de cozinha, sabemos muito bem o quão estranho pode ser compartilhar uma geladeira. Se você é uma unidade familiar e precisa desesperadamente acompanhar o que você tem pouco e o que realmente está acontecendo, ou um grupo de amigos compartilhando algumas coisas e não outras, é difícil manter-se atualizado.

Isso pode facilmente resultar em uma geladeira suja ou onde as coisas continuam desaparecidas. Nas etapas do Samsung Family Hub, basicamente, para resolver todos esses problemas. Com as câmeras internas, você pode verificar o que está na geladeira onde quer que esteja, enquanto um painel de avisos inteligente do lado de fora permite deixar anotações e listas um para o outro. Além disso, possui uma capacidade massiva para garantir que possa atender até grandes grupos.

Prometemos que sairemos da cozinha em um momento, mas se houver mais uma disputa importante que possa surgir quando se trata de assuntos culinários, deve haver pratos sujos. Nenhum agregado familiar pode estar verdadeiramente livre de controvérsia até ter uma máquina de lavar louça (embora, mesmo assim, carregá-lo e descarregá-lo possa se tornar sua própria batalha).

Este Bosch Serie 8 é um belter, poderoso o suficiente para limpar até a sujeira mais difícil e rápido e silencioso quando está realmente ligado. É um atalho para a felicidade doméstica, que é o objetivo desta lista.

Se há algo que pode ajudar se você estiver vivendo com uma seleção de pessoas particularmente argumentativas, é um assistente inteligente que pode separar fatos da ficção a qualquer momento. Embora o Alexa tenha seus méritos para a organização doméstica inteligente, nada pode superar o Assistente do Google quando se trata de verificar seus parceiros.

Com o minúsculo Google Nest Mini, você poderá perguntar ao Google quando nasceu uma estrela pop, ou exatamente qual a altura de uma celebridade ou qualquer outro fato que você possa imaginar, para resolver qualquer argumento. Além disso, você terá um alto-falante prático, melhor do que o tamanho indica, e uma entrada controlada por voz útil para sua casa inteligente. Que barganha!

Estamos pensando um pouco mais gentilmente, com essa entrada - em vez de resolver argumentos ou reduzir tarefas, uma boa webcam é essencial se o seu principal problema for o isolamento. Digamos que você esteja em um relacionamento de longa distância ou quase nunca vê certos grupos de amigos e familiares. O bate-papo por vídeo pode ser um grande consolo, então você quer uma boa câmera para aproveitar ao máximo.

O C922 Pro Stream da Logitech é exatamente isso, uma câmera quebrada que pode fazer basicamente tudo o que você precisa, incluindo transmissão ao vivo, se você decidir seguir esse caminho em algum momento. É versátil e confiável, e você conversará com seus entes queridos em um vídeo cristalino em pouco tempo.

Outro ponto comum de disputa em residências de todos os tipos é o acesso Wi-Fi. Seja porque uma sala tem um sinal terrível, seja porque algumas pessoas não param de consumir largura de banda nos tempos populares, ou qualquer outra combinação de razões, pode ser um problema real. Resolva isso de uma vez por todas, conectando um sistema de malha para obter uma cobertura uniforme e rápida em toda a sua casa.

O melhor sistema em oferta no momento é o Nest Wifi do Google , uma configuração suave e fácil, permitindo que você vá para o paraíso do Wi-Fi. Com cada satélite Wi-Fi e um pouco do alto-falante inteligente do Google Assistant , você também obtém um pouco mais de economia em casa.

Estamos encerrando nossa lista com um item final que deve remover a ansiedade de alguns ocupantes de qualquer casa, enquanto atua como uma rede de segurança útil para outros - uma trava inteligente. Com um deles instalado na sua porta da frente, você evoluirá além da necessidade de chaves, usando seu telefone ou porta-chaves para obter acesso.

Isso significa que não haverá mais despertar nas primeiras horas em que alguém chegar tarde em casa sem o chaveiro, além de ter benefícios adicionais, como acesso facilmente concedido a hóspedes ou locatários. É uma das melhores maneiras de melhorar sua vida doméstica e eliminar uma fonte de argumentos de uma só vez.