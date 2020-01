Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A conectividade prometida pela Internet das Coisas (IoT) deve ser reforçada por medidas de segurança obrigatórias, de acordo com novas propostas do governo do Reino Unido.

As medidas parecem ter sido motivadas por temores em torno da segmentação de dispositivos inteligentes sensíveis e desprotegidos em residências, em comparação com contrapartes melhor protegidas, como smartphones e computadores pessoais.

O Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte (DCMS) do Reino Unido divulgou uma declaração nesta semana, citando três medidas-chave que ele espera impor aos fabricantes de dispositivos inteligentes, que acredita que aumentará significativamente os níveis de segurança padrão. Esses são:

Todos os dispositivos de consumo conectados à Internet devem ser enviados com senhas exclusivas que não podem ser redefinidas de fábrica para um padrão compartilhado. Que, no momento da compra, os dispositivos devem estar na loja ou online com uma declaração explícita indicando por quanto tempo continuarão recebendo atualizações de segurança.



Que todos os fabricantes de dispositivos IoT devem fornecer um ponto de contato voltado para o público, onde as pessoas podem relatar vulnerabilidades em seus dispositivos, para garantir que elas possam ser agidas e corrigidas rapidamente.

Nesta fase, as medidas estão apenas sendo delineadas. Este é um rascunho de um projeto de lei que o governo espera aprovar. Pelo contrário, parece ser uma declaração de intenções.

Dito isto, a declaração do DCMS refere-se às idéias como uma "nova lei" e estabelece que a legislação deve ser criada o mais rápido possível, para que pareça razoável esperar que sejam promulgadas. Isso representaria uma mudança interessante, que pode não afetar tanto a experiência do usuário do consumidor médio, mas pode ter um impacto positivo na segurança.

A privacidade está, é claro, sob os holofotes no momento, devido a histórias que circulam sobre o tipo de venda de Ring nos dados do usuário e preocupação com a reviravolta da Sonos em abandonar o suporte de segurança para dispositivos mais antigos .