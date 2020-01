A Vax amplia sua linha sem fio liderada pelo novo limpador de pisos duro Blade 4 vac e Glide

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Vax renovou completamente sua linha de limpeza sem fio. Além das novas versões do aspirador sem fio Blade (Blade 3 e Blade 4), há também um novo limpador de piso rígido Glide, que lava o chão como os limpadores Vax de antigamente.

E para usos mais especializados, a Vax também introduziu o intrigante nome Vax Spotlessgo, além do Handvac, que é, sim, um pequeno computador de mão.

A Vax padronizou a bateria nesses produtos de limpeza para que você possa comprar uma bateria Onepwr extra para carregar, para não ficar sem bateria.

O Blade 4 de £ 220 é provavelmente o mais popular das máquinas, um dos principais concorrentes da linha V11 da Dyson. É leve com 3,1 kg e possui cerca de 45 minutos de tempo de limpeza com desempenho máximo. O Blade 3 é uma versão um pouco mais barata ao preço de £ 180, mas com uma bateria um pouco menor.

Como mencionamos, o Vax Glide de 250 libras é como uma máquina Vax antiga, lavando pisos duros com o fluido de limpeza Vax especializado.

A principal diferença para produtos de limpeza antigos é que ele é sem fio, como as outras máquinas daqui, e também é auto-limpante após o uso. Embora tenha o mesmo tamanho de bateria que o Blade 4, ele só será executado por 30 minutos.

O Spotlessgo foi projetado como um limpador para uso úmido e seco sem fio para um carro, uma caravana ou apenas para a limpeza de crianças ou animais de estimação. É uma casa intermediária entre um computador de mão padrão e um Vax maior, com um spray que visa manchas difíceis e uma variedade de acessórios. Você também pode usá-lo para janelas e chuveiros.

Finalmente, o Handvac custa apenas £ 50 e é ideal para limpeza em áreas de difícil acesso ou qualquer pequena bagunça.