A marca de sistemas inteligentes Eve Systems anunciou o que afirma ser a primeira câmera de segurança interna fabricada exclusivamente para o sistema HomeKit Secure Video da Apple.

A Eve Cam é uma pequena câmera Full HD com um campo de visão ultra amplo de 150 graus. Ele é capaz durante o dia ou a noite, com a visão noturna infravermelha se acendendo quando as luzes estão apagadas, e um microfone e um alto-falante integrados significam que você pode se comunicar com quem estiver na sala - para surpreender os intrusos, por exemplo, ou dizer às crianças o jantar está pronto.

Ele vem com uma base de câmera magnética e pode ser facilmente instalado em uma prateleira ou parede.

O suporte ao Apple HomeKit Secure Video garante que qualquer atividade capturada pela câmera seja analisada pelo hub doméstico - um Apple TV ou HomePod - e com desconto, se for apenas um animal de estimação que cuida dos seus negócios diários, digamos, ou é gravado e armazenado gratuitamente em uma conta suportada do iCloud.

Ele será armazenado por até 10 dias e não será contabilizado no espaço de armazenamento do iCloud.

Como a Eve Cam foi projetada com base na tecnologia HomeKit Secure Video, é naturalmente compatível apenas com produtos Apple: dispositivos Apple TV, HomePod e iOS 13.

A Eve também anunciou alguns outros dispositivos domésticos inteligentes durante o CES 2020 - um Eve Water Guard, que também é compatível com o HomeKit e alerta os usuários por meio de notificações de vazamentos e similares. Além disso, uma nova versão do switch inteligente Eve Energy está a caminho. É compatível com Siri e mais barato que o último dispositivo inteligente que ele substitui.

O Eve Cam estará disponível nos EUA a partir de abril ao preço de US $ 149,95. O Eve Water Guard começará a ser vendido em 11 de fevereiro por US $ 79,95. E a segunda geração da Eve Energy estará nas lojas dos EUA a partir de 4 de fevereiro por US $ 39,95.