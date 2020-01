A Sonos está processando o Google: veja por que e como isso afeta você

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sonos, talvez uma das empresas de áudio premium mais conhecidas no momento, está processando o Google. Aqui está o que você precisa saber.

A Sonos alegou que o Google copiou sua tecnologia patenteada de alto-falantes e a está usando nos produtos Google Home e Pixel. Ele também afirma que o Google subsidia seus dispositivos para vendê-los a um preço mais barato e, em última análise, usa esses mesmos dispositivos para coletar dados dos compradores.

O New York Times informou que a Sonos realmente entrou com dois processos . Eles cobrem cinco patentes para um design de alto-falante sem fio. Eles também alegam que o Google roubou a tecnologia de alto-falante multi-som da Sonos depois de acessá-la por meio de uma parceria há cerca de sete anos. O Google supostamente usou a tecnologia patenteada no Chromecast Audio, para permitir que os alto-falantes do Sonos suportem o Google Play Music.

O Google alegadamente continuou a usar a tecnologia - inclusive na linha inicial do Google e nos produtos Pixel. Apesar dos avisos de violação, Sonos disse que o Google não demonstrou vontade de trabalhar com ele em uma solução mutuamente benéfica. Agora, através de um caso separado com a Comissão de Comércio Internacional, a Sonos está buscando uma proibição de vendas nos EUA nos laptops, telefones e alto-falantes do Google.

Os dispositivos Pixel do Google são listados como "dispositivos infratores de controlador de hardware" porque têm aplicativos de áudio do Google pré-instalados.

A partir de 2016, logo após o lançamento do primeiro Google Home, a Sonos disse que começou a alertar o Google sobre violação. Em fevereiro de 2019, e após repetidos avisos, a Sonos afirmou que havia acusado o Google de infringir um total de 100 patentes. O processo da empresa chegou a se referir a várias reportagens que notaram que os novos recursos do Google são semelhantes aos recursos existentes da Sonos, como:

Sincronizando áudio entre grupos de alto-falantes

Ajustando o volume do grupo

Configurando dispositivos em uma rede sem fio local

A Sonos também disse ao New York Times que, quando tentou criar um alto-falante inteligente capaz de suportar várias plataformas de assistente de voz, o Google e a Amazon disseram ao Sonos que precisava fazer com que os usuários escolhessem uma ao configurar o alto-falante. A Sonos afirmou que o Google ameaçou arrancar seu Google Assistant dos alto-falantes da Sonos, se alguma vez foi disponibilizada ao lado de um concorrente como Alexa.

Os produtos supostamente infratores incluem o Chromecast, o Chromecast Ultra, o Nest Mini, o Nest Hub, o Nest Hub Max e o Nest Wifi Point, os telefones Pixel, o Pixel Slate e o laptop Pixelbook.

A Sonos alegou que a Amazon também violou suas patentes com a linha Echo, mas o The New York Times informou que os executivos da Sonos não queriam combater o Google e a Amazon - dois gigantes da tecnologia - no tribunal de uma só vez.

Google e Amazon negaram as alegações de Sonos ao The New York Times.

Não o afeta no momento.

Mas, se a Sonos convencer os tribunais e, finalmente, vencer seus processos e proibição de vendas, presumivelmente seria muito mais difícil - se não impossível - comprar e usar toda a linha de hardware e aplicativos de áudio do Google nos EUA.