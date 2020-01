LIFX apresenta lâmpadas inteligentes LED de filamento retro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Ótima notícia para aqueles que amam esse visual vintage em suas casas: a LIFX lançou uma nova linha de lâmpadas inteligentes Edison retrô na CES 2020.

Se você já comprou essas lâmpadas de estilo Edison de aparência tradicional, normalmente significa usar um filamento / bobina à moda antiga que geralmente são frágeis e ineficientes, ou trocar por lâmpadas baseadas em LED que não são inteligentes.

Com a nova gama de filamentos, o LIFX fornece os filamentos de LED, mas adiciona a inteligência para que você possa conectá-lo à sua rede Wi-Fi doméstica e controlá-lo no aplicativo doméstico inteligente da empresa ou use o Google Assistant / Alexa.

Assim como os LEDs não inteligentes, essas lâmpadas têm "bastões" de LED, usando muito menos energia para clarear do que os filamentos tradicionais do tipo bobina.

Além disso, você poderá escolher entre três tipos diferentes de vidro: vidro esfumaçado, âmbar e transparente, para combinar mais perfeitamente com a cor e o acabamento desejado.

Embora a cor da luz seja uma opção única em branco quente, as lâmpadas podem ser esmaecidas e iluminadas, dependendo do seu humor.

A linha será lançada inicialmente com o ST64 - uma lâmpada em forma de lágrima - e depois será seguida pelo Globo G95 (uma opção redonda).

Ainda não há preços oficiais, mas o LIFX tem como objetivo vender as lâmpadas por US $ 29 cada quando forem lançadas na primavera de 2020.

Além disso, o LIFX usou o CES 2020 para anunciar vários outros novos produtos. O principal deles é um interruptor inteligente que você pode usar para ligar ou desligar manualmente as lâmpadas LIFX.

É um switch de quatro grupos que pode ser usado para controlar lâmpadas inteligentes e tradicionais e possui um módulo LIFX interno, permitindo que você o controle através da nuvem através do aplicativo da LIFX.

Como a linha de filamentos LIFX, será lançada na primavera de 2020 e custará US $ 119,99.

Acrescente isso ao novo kit de iluminação de fundo da TV Z-360, às lâmpadas à luz de velas e você terá uma nova iluminação e controles inteligentes para praticamente todos os cômodos da casa, seja para cores coloridas e atraentes ou para o brilho quente tradicional.