Os hexágonos de Nanoleaf estão disponíveis para pré-encomenda privada agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Nanoleaf, os criadores dos fantásticos painéis de iluminação doméstica Canvas, revelaram dois novos produtos para 2020 na CES. Esses produtos incluíam hexágonos de Nanoleaf.

Agora, as pessoas têm recebido e-mails de marketing dizendo que pré-encomendas privadas estão abertas agora para os hexágonos de aparência impressionante.

Parece que os painéis de luz em forma de hexágono de Nanoleaf logo estarão disponíveis. Pelo menos para as pessoas que se inscreveram para receber mais informações sobre eles quando foram anunciadas.

Os Hexágonos são atraentes por várias razões, entre as quais porque são compatíveis com os atuais painéis Canvas da empresa. Ou seja, se você já possui luzes Nanoleaf, agora pode expandir sua configuração atual e criar formas ainda mais interessantes.

Diz-se também que essas luzes Hexagon fazem parte de uma série de futuros produtos unificados que funcionarão perfeitamente juntos e oferecem ainda mais formas para iluminar suas paredes.

A empresa afirmou que esses novos produtos de iluminação inteligente também vêm com um sistema de montagem novo e aprimorado que significa menos danos às paredes. Esta é uma boa notícia para quem já tentou mover os painéis Nanoleaf que montou anteriormente e descobriu que tem mais do que esperava.

Esses painéis hexagonais também são reativos ao toque e incluem todos os outros recursos impressionantes que conhecemos e amamos de outros produtos Nanoleaf. Isso inclui o visualizador de música dinâmico, cenas em camadas, espelhamento de tela e muito mais.

Agora, os hexágonos estão disponíveis para pré-encomenda, com envio a partir de 30 de junho. Infelizmente, se você não se inscreveu antes, pode ficar desapontado, pois as pré-encomendas estão disponíveis apenas no momento no momento para aqueles que inicialmente registraram interesse. No entanto, você ainda pode se inscrever agora , talvez tenha a chance de fazer uma pré-encomenda em breve.

As outras coisas anunciadas na CES foram produtos de iluminação que prometem "aprender, sentir e reagir" aos seus hábitos de iluminação e necessidades pessoais.

Essa nova configuração foi projetada para facilitar a vida com controles domésticos inteligentes mais intuitivos, que incluem sensores de movimento e tecnologia de detecção de brilho para ajustar automaticamente as luzes ao longo do dia.

Isso significa menos interação manual de você e iluminação inteligente que acende para recebê-lo em casa ou escurece agradavelmente enquanto você descontraia na hora de dormir.

Este kit inclui um interruptor de luz, lâmpada, botão e gateway para que tudo funcione em harmonia. Não há mais nenhuma palavra sobre quando podemos esperar a série de aprendizado, mas o futuro certamente é brilhante.