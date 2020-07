Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon UK tem um desconto decente no pacote Philips Hue Starter no momento, como parte de seus descontos nas vendas de verão desta semana. É um pouco como o Amazon Prime Day, mas sem a marca maciça ou a necessidade de ter uma conta Prime.

Os pacotes - que diferem dependendo do encaixe da luz que você possui - permitem que você brinque com a luz e escolha entre 16 milhões de cores com o Philips Hue Starter Kit. Você pode sincronizar suas luzes Philips Hue com filmes e músicas através de seus dispositivos iOS e Android. O Philips Hue também é compatível com o Apple HomeKit.

As ofertas atualmente disponíveis incluem:

• Pacote inicial Philips Hue White & Color Ambiance E27 Parafuso Edison: economize £ 65, era £ 84,99, agora £ 84,99: Este excelente pacote inicial de lâmpadas Philips Hue é uma pechincha total. Veja este negócio na Amazon .

• Pacote Starter Pack Philips Hue White & Color Ambiance B22 Tampa de baioneta: economize £ 65, era £ 84,99, agora £ 84,99: Se você possui lâmpadas de baioneta, este é o ideal para você. Veja este negócio na Amazon .

• Pacote Starter Pack Philips Hue White & Color Ambient GU10: economize £ 55, foi £ 149,99, agora £ 94,99: não é uma economia tão boa quanto os outros pacotes, mas ainda é decente. Veja este negócio na Amazon .