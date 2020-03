Melhores jogos de tabuleiro com o Google Assistant e Alexa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Existem vários jogos que você pode jogar pelos alto - falantes do Google Home ou pelo Google Assistant, além dos alto-falantes Amazon Echo ou Alexa.

Diga "Jogue um jogo" no Assistente do Google e você terá várias opções, desde Riddle of the Day até Song Quiz, enquanto o Alexa tem várias habilidades de jogo que você pode adicionar para pedir ao Alexa para jogar.

Porém, jogar jogos pelos alto-falantes Home ou Echo não é sua única opção; também existem alguns jogos de tabuleiro desenvolvidos pelo Google Assistant e Amazon Alexa . No momento, existem apenas alguns que transformam os assistentes úteis em anfitriões de jogos, mas se você gosta de um jogo de tabuleiro e está procurando uma maneira de incrementar a diversão, aqui estão as opções disponíveis.

Ravensburger pode ser mais conhecido por seus grandes quebra-cabeças, mas sabe! game é o primeiro jogo de tabuleiro desenvolvido pelo todo-poderoso Assistente do Google, permitindo reivindicar ser um "jogo de perguntas sempre atualizado". Melhor do que jogar a Trivial Pursuit original da década de 1980, certo?

Existem mais de 1500 perguntas, e a idéia é que você solicite as respostas mais atualizadas ao Google Assistant para ver quem ganha. Você pode fazer perguntas como "Hey Google, quantos dias até o Natal", "Quantos anos Philip Schofield" ou fazer uma pergunta ao Google. Existem vários tipos de jogos e existem dois modos de jogo - Online e Offline. O modo offline não requer o Assistente do Google.

Dentro da caixa, você encontrará 220 cartas de teste, uma campainha, um tabuleiro de jogo, uma faixa de classificação e seis peças de jogo. Ravensburger diz que o jogo é adequado para dois a seis jogadores no modo online e três a seis jogadores no modo offline. Em termos de idade, é recomendável que os usuários tenham 10 anos ou mais.

O Assistente do Google está disponível em dispositivos iOS e Android, além de alto-falantes do Google Home e vários alto-falantes de terceiros .

O St Noire da X2 Games é um jogo de tabuleiro cinematográfico hospedado em IA e o primeiro jogo de mistério e mistério controlado por voz. Você precisa solucionar um assassinato que ocorreu na pequena cidade de St. Noire, questionando os 12 suspeitos, encontrando pistas e confiando em ninguém.

Você tem até o final da noite sete para resolver o crime e, a cada passo, pode examinar um local, interrogar um membro da cidade ou acusar um suspeito usando Alexa, dizendo coisas como "Alexa, questione o prefeito Alves". Para vencer, você precisa acusar a pessoa certa, mas perderá se fizer duas acusações erradas.

Cada jogo de St Noire leva de 15 a 30 minutos, mas não há dois jogos iguais com várias histórias e finais. A única pista com a qual você terá que começar é a causa da morte. Você pode tocar em grupo ou solo e é considerado adequado para maiores de 12 anos.

Você precisará do Amazon Alexa para jogar, de um dispositivo Amazon Echo ou de um alto-falante Alexa de terceiros . Você também precisará baixar a habilidade St Noire no seu smartphone. Para começar, diga "Alexa, Open St Noire". Dentro da caixa, há um tabuleiro de jogo, 12 cartas suspeitas, 12 fichas de armas e um lápis.

When in Rome é um de uma série de jogos de tabuleiro Voice Originals da Sensible Object. Como o St Noire, ele é alimentado pelo Alexa da Amazon e, portanto, requer um dispositivo Alexa, como o Echo ou Echo Dot , por exemplo. Você também precisará habilitar a habilidade When in Rome em seu smartphone.

O Alexa ensinará as regras, manterá a pontuação, voará para 20 cidades no mapa do tabuleiro do jogo When In Rome e apresentará os habitantes locais de cada cidade. Os habitantes locais farão perguntas de sete categorias, incluindo gírias e idiomas, comida e bebida, arte e cultura, esportes e jogos, construções e história, mitos e lendas e aleatórias e estranhas.

O Alexa sempre se lembrará de quais perguntas foram feitas para garantir que você sempre receba uma nova. Você precisará se dividir em duas equipes e estará competindo para fazer amigos nas cidades para as quais pede ao Alexa, ganhar cartões de upgrade e coletar lembranças em cada nova cidade que visitar.

Para começar, você precisará dizer "Alexa, toque When in Rome". Na caixa, existem duas fichas de jogador, cinco lembranças, 30 fichas de amigo, 14 cartas de upgrade e um tabuleiro de jogo.

Se você já fez uma Sala de Fuga - os desafios da sala em que você e qualquer outra pessoa com você precisam encontrar pistas, resolver quebra-cabeças e códigos de crack em menos de uma hora para escapar - provavelmente vão adorar Escape Room in a Box.

Ao contrário de St Noire e When in Rome, enquanto Escape Room in a Box é aprimorado pelo Amazon Alexa, o assistente não é necessário para jogar este jogo. A idéia deste jogo de tabuleiro é resolver 19 quebra-cabeças físicos e de papel em uma hora para garantir que um cientista louco não transforme você e seus amigos em lobisomens.

Até oito jogadores podem jogar e, se você quiser usar o Alexa, não só precisará de um dispositivo habilitado para o Alexa, mas também precisará fazer o download da habilidade Escape Room in a Box. Para começar, você precisa dizer "Alexa, abra Escape Room in a Box". Recomenda-se que seja adequado para maiores de 13 anos.