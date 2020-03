O que é o Nanoleaf? Painéis de luz inteligentes e Nanoleaf Canvas explorados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você quiser saber mais sobre a iluminação Nanoleaf, o que é, como funciona e por que você precisa, então veio ao lugar certo.

Nós exploramos a iluminação inteligente da Nanoleaf no passado e adoramos como ela é personalizável e ajustável. Também o usamos com grande efeito quando combinado com um módulo de ritmo para sincronizar a iluminação com jogos e música. Existem muitas razões para convidar o Nanoleaf para sua casa, mas do que ele é realmente capaz?

1/14 Pocket-lint

squirrel_widget_148568

Os painéis de luz Nanoleaf, anteriormente conhecidos como painéis de luz Nanoleaf Aurora, já existem há algum tempo. Estes são painéis de iluminação triangulares que se conectam de várias maneiras personalizáveis. O resultado é uma experiência de iluminação pessoal que se ajusta perfeitamente à sua casa e ao seu estilo pessoal.

Com o simples uso de "ligantes" pequenos em forma de papelão, você pode encaixar os painéis para criar um circuito que pode ser alimentado pela caixa de controle conectada à rede elétrica.

Os painéis de iluminação podem ser conectados entre si de qualquer lado, o que significa que você pode criar uma variedade de padrões diferentes de todas as formas e tamanhos.

O kit padrão vem com nove painéis, mas você pode comprar vários pacotes de expansão com painéis extras para adicionar um toque de cor e luz a qualquer parede da sua casa.

Há uma ferramenta de configuração que fornece sugestões sobre quais formas você pode criar com base em quantos painéis você possui. Se você não tem certeza de quais modelos usar, há muita inspiração na conta do Instagram da empresa e até mesmo um Subreddit apaixonado dedicado ao Nanoleaf, com muitos designs excelentes para filtrar.

Se você tiver acesso a uma impressora, também recomendamos o uso do assistente de layout de Realidade Aumentada no aplicativo. Isso permite que você aponte seu telefone para um código QR na parede e pinte um padrão para visualizar os designs antes mesmo de começar a colocar os painéis.

Você também pode adquirir vários acessórios de montagem para dar conta de seus projetos. Existem até ligantes flexíveis que podem ser dobrados para permitir uma montagem angular, o que significa que você pode levar seus projetos de parede a parede.

A instalação padrão é fácil. Os painéis são leves e, em superfícies padrão (não porosas), podem ser facilmente mantidos no lugar com os adesivos 3M incluídos. Um kit de montagem por parafuso está disponível para madeira e tijolo, se você desejar um encaixe mais permanente.

É altamente recomendável um nível de bolha de ar e muito planejamento antes da instalação, embora, uma vez que eles subam, não sejam fáceis de descer.

100 lúmens por painel

2200K - 5000K de temperatura de cor

16,7 milhões de cores de suporte

25.000 horas de uso vitalício por painel

Os painéis de luz Nanoleaf são uma maneira interessante de adicionar luz ao seu quarto, além das lâmpadas padrão. Eles são uma ótima maneira de criar seus próprios designs e fornecer um ponto de conversa ou apenas uma nova fonte de luz em um espaço da sua casa.

Eles também não são apenas personalizáveis em padrão, mas também em iluminação. Capazes de suportar até 16,7 milhões de cores, os painéis de luz Nanoleaf podem ser configurados para uma variedade de diferentes tonalidades e tons ao longo do dia e alterados por um capricho também.

Os produtos Nanoleaf são controlados por aplicativos via smartphones Apple ou Android e se conectam ao seu Wi-Fi doméstico facilmente por meio desse aplicativo . No aplicativo, você pode alterar as cores, ajustar o brilho, definir uma cor estática ou selecionar um tema e muito mais.

Os usuários são uma grande parte da experiência do Nanoleaf e outros proprietários enviam regularmente novas paletas de cores que você pode baixar e experimentar gratuitamente no aplicativo.

Microfone com sensor de áudio

Entrada de áudio auxiliar de 3,5 mm

Compatível com o aplicativo para diferentes padrões de cores

O kit inicial do painel de luz Nanoleaf agora inclui o módulo Rhythm como padrão. Este é um acessório extra que se encaixa facilmente em qualquer um dos painéis de luz. Este módulo permite que os painéis de luz reajam a qualquer som na sala. De repente, as luzes estão dançando e reagindo às suas músicas favoritas, programas de televisão e até jogos. Contanto que você tenha alto-falantes capazes na sala, poderá começar a festa.

O microfone embutido faz todo o trabalho para ouvir os sons e o próprio módulo obtém sua energia da mesma maneira que os painéis de luz, portanto, também não é necessária energia ou baterias extras.

squirrel_widget_148569

Quadrados de luz habilitados para toque com LEDs RGBW inteligentes

Compatível com até 500 painéis

200 gramas por quadrado

O Nanoleaf Canvas leva toda a diversão da iluminação dos painéis de iluminação clássicos para um nível novo e mais interativo. A tela é composta de quadrados de luz de borda a borda, em vez de triângulos. Como os painéis de luz padrão, eles são totalmente modulares e personalizáveis.

O Nanoleaf Canvas permite conectar uma infinidade de painéis para criar qualquer padrão que você possa imaginar em qualquer divisão da sua casa. O pacote padrão vem com nove painéis de luz quadrados de 15 cm, mas é expansível. De fato, um único quadrado de controle é capaz de suportar até 500 painéis Canvas (embora você precise de uma fonte de alimentação extra para cada 25 quadrados adicionais na configuração). Se você tiver dinheiro e espaço, poderá encher uma parede inteira com luz colorida.

O Nanoleaf Canvas também é leve o suficiente para ser instalado no teto, o que permite criar opções de iluminação funcionais e descoladas.

Você pode comprar pacotes contendo 17 e 25 painéis para criar designs grandes e interessantes ou atualizar no futuro pouco a pouco para distribuir o custo.

25.000 horas de uso vitalício por painel

Temperatura de cor 1200K - 6500K

Capacidade de 16,4 milhões de cores

O Nanoleaf Canvas possui botões embutidos no painel de controle, o que permite alterar as configurações com um toque rápido e fácil. Onde os painéis de luz Nanoleaf originais tinham um módulo de energia separado, o Canvas possui um quadrado de controle dedicado. Esse quadrado de controle ainda acende da mesma maneira que os outros, mas também oferece fácil acesso aos controles.

Os botões também possuem controles avançados quando mantidos pressionados por mais tempo. Manter o botão "next" pressionado por três segundos, por exemplo, salva a cena atual. Isso é útil se você pressionou o botão aleatório para definir uma cena aleatória e encontrou uma que você realmente gosta.

O quadrado de controle também tem o poder de detectar sons nos arredores. Isso permite que o Nanoleaf Canvas use o modo Rhythm - reagindo à música tocando na sala. Isso proporciona uma experiência de iluminação muito mais atraente e um ponto de conversa fantástico nas festas, se nada mais.

Obviamente, você pode usar o aplicativo Nanoleaf Smarter Series para controlar o Canvas da mesma maneira que faria com os painéis de luz do Nanoleaf. Esses novos painéis de luz também são compatíveis com o toque. Cada painel pode reagir ao toque, enviando uma onda de luz por todos os painéis de onde você tocou, por exemplo, ou simplesmente alterando as cores em uma impressora leve.

A tela também reage aos gestos - toques duplos, furtos para cima, baixo, esquerda e direita reagirão de maneiras diferentes. Eles podem ser personalizados nas configurações do aplicativo e atribuídos a uma variedade de ações.

O Nanoleaf Canvas é capaz de exibir 16,4 milhões de cores em todos os painéis, oferecendo diversas opções de iluminação e variedade. Você pode selecionar a luz do dia padrão, a luz de leitura ou a tonalidade branca quente ou optar por uma variedade de paletes de cores divertidas e designs de ritmo.

Paletas gratuitas também podem ser baixadas no aplicativo ou você pode personalizar as cores da maneira que desejar. Você pode pressionar para alternar entre cenas aleatórias e o painel de controle também lembrará as últimas cinco que foram carregadas - permitindo que você volte se encontrar uma que você gostou acidentalmente pulando para a próxima.

Mergulhar nas configurações do aplicativo ainda permite que você brinque com outras opções de cores no criador de cenas, onde você pode "pintar" painéis individuais com uma cor estática ou criar cenas dinâmicas e rítmicas até que seu coração esteja contente.

Imagine as possibilidades se você tivesse um grande número de painéis para brincar.

1/7 Pocket-lint

O Nanoleaf Canvas foi projetado para ser fácil de instalar e montar, sem a necessidade de parafusos. O pacote padrão vem com nove vinculadores que permitem conectar os painéis em arranjos lineares ou escalonados.

Esses vinculadores são um caso simples de plug-and-play. Eles se encaixam em cada quadrado de luz e permitem que você os encaixe facilmente. Os painéis podem ser montados na parede com os adesivos de montagem da 3M.

Cada painel indica onde montar a fita e possui um slot embutido para os vinculadores, o que os mantém fora de vista quando estão montados na parede.

Quando se trata de montar e criar um padrão, o Canvas funciona com o assistente de layout de Realidade Aumentada no aplicativo da mesma maneira que o Nanoleaf Aurora. Você pode usar este aplicativo para sugerir padrões com base em quantos painéis você tem ou procurar inspiração online.

O manual recomenda experimentar diferentes layouts em uma tabela para que você possa não apenas garantir que tudo esteja funcionando, mas também ter uma idéia de como será o layout quando instalado na parede. Levar em conta coisas como onde você vai colocar o cabo de alimentação garantirá que o resultado final seja limpo, arrumado e bonito também.

1/5 Pocket-lint

O emparelhamento é indolor. Ao carregar o aplicativo e selecionar adicionar um novo dispositivo, você recebe instruções claras sobre o emparelhamento com o Canvas, que inclui simplesmente tocar o telefone no painel de controle quando ele é conectado e ligado. Descobrimos que isso levou alguns segundos e você pode controlar totalmente as luzes do seu telefone com facilidade.

A conexão durante a montagem também é uma boa ideia, para garantir que cada painel esteja conectado corretamente para criar um circuito e iluminar cada quadrado.

1/3 Pocket-lint

Uma atualização mais recente do software Nanoleaf incluiu o lançamento de um aplicativo de desktop. Esse aplicativo não pode ser usado apenas para controlar as luzes do seu PC ou laptop, mas também para sincronizar as cores dos painéis para combinar com o que está na tela.

Isso resulta em um belo e imersivo show de luzes que torna os jogos, filmes e qualquer outra coisa na tela mais interessante em um piscar de olhos. Escrevemos sobre como configurar isso e é uma adição importante ao seu entretenimento, esteja você assistindo Netflix ou mergulhando em ótimos jogos para PC .

1/5 Pocket-lint

Se você é um jogador de PC e um fã da Razer, há mais boas notícias, pois o Nanoleaf também trabalha com mouses, teclados, fones de ouvido e muito mais.

É possível integrar suas luzes Nanoleaf ao software Synapse da Razer e sincronizar as luzes com a qualidade RGB de seus aparelhos de jogos favoritos. Você pode até programar os painéis compatíveis com toque da Nanoleaf com macros, pressionamentos de tecla e muito mais.

Funciona com IFTTTT

Compatível com o Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit e Siri

Ambos os tipos de Nanoleaf também são compatíveis com o IFTTT . Isso significa que você pode configurar receitas inteligentes para que as luzes reajam de várias maneiras legais e úteis. Faça os painéis de luz acenderem quando você chegar em casa, piscarem quando receber um novo seguidor no Twitter ou até alertarem você sobre uma chamada perdida.

Nossas coisas favoritas, porém, podem ser a receita simulada do nascer do sol, que permite que os painéis de luz iluminem lenta e suavemente o seu quarto para tirá-lo do sono. Você pode usar uma lógica semelhante para diminuir lentamente as luzes na hora de dormir.

Os painéis de luz Nanoleaf também são compatíveis com o Google Home e o Amazon Alexa, o que significa que você pode controlar as luzes com sua voz através do seu assistente favorito. Ligar e desligar as luzes, ajustar o brilho, cores e muito mais. Gostamos particularmente de configurar as rotinas da Página inicial do Google para mudar as luzes com uma única palavra ou frase.