Luzes de Natal inteligentes: como adicionar controles de voz e muito mais às suas luzes de Natal com Alexa, Google Home ou Siri

(Pocket-lint) - Ah, Natal, a época de se arrastar embaixo de uma árvore para desligar todas aquelas luzes, ser espetado na cabeça por aquelas agulhas desonestas naquele abeto Nordmann que você foi coagido a comprar.

Bem, não mexa mais, porque para cada lâmpada de árvore de Natal, há uma solução para casa inteligente esperando para tornar sua vida mais fácil. Isso pode ser controles de voz para ativá-los ou pode ser uma programação para desativá-los.

Veja como tornar suas luzes de Natal mais inteligentes.

O ponto de partida é um plugue inteligente. Pode ser bastante duvidoso durante 11 meses do ano, mas perto do Natal, o plugue inteligente é a melhor coisa em sua casa (além dos porcos em cobertores, mas eles não são especialmente inteligentes).

Existem muitos plugues no mercado, mas você precisará de um que seja compatível com o sistema de sua escolha. Se você tem o Hive, faz sentido olhar para o plugue Hive Active; se você for um usuário Amazon Echo ou Google Home, os plugues TP-Link Kasa funcionam bem. Para o Apple Homekit, o Eve Energy é uma opção.

Depois disso, você precisará de algo inteligente para controlá-lo. Você pode usar um telefone Android com Google Assistant ou Apple iPhone com HomeKit, mas usar o Google Home ou Alexa (por meio do Amazon Echo ou outros alto-falantes) torna as coisas muito mais divertidas para toda a família.

Com tantas opções, vamos abordar as opções mais básicas. Pegue seu plugue inteligente e conecte-o a um cabo de extensão e conecte todas as luzes da árvore de Natal ou outras luzes de Natal nesse cabo de extensão.

Quando o plugue inteligente for ligado, todas as luzes se acenderão. Simples.

Todos os plugues inteligentes oferecem uma gama de opções de controle, incluindo controle de smartphone ou controle programado. Graças a este link inteligente, você pode programar suas luzes para acenderem em um determinado horário, apagarem à noite ou pode ligá-las sem ter que ir fisicamente e ligar ou desligar nada.

Basta seguir as instruções que vêm com o plugue e logo você estará conectado. Se nada mais, você poderá ligar e desligar as luzes com seu telefone.

O que deve ser considerado é a plataforma que você está usando: o Hive Active Plug precisa de um Hive Hub, TP-Link ou Tapo não precisa de um hub, Eve Energy oferece mais funções com o Apple TV.

Algo como o Hive Active Plug pode ser configurado para ligar quando for detectado movimento (acenda as luzes de Natal quando você chegar em casa). O Eve Energy pode ser configurado para usar geolocalização (acenda as luzes de Natal quando você chegar em casa) e o TP-Link é totalmentecompatível com IFTTT , então as opções são quase infinitas.

Existem muitas outras opções, como ligar um horário definido antes do pôr do sol, para criar ações e reações assim que você tiver um plugue inteligente no lugar.

Claro, ninguém fica mais impressionado com um cronômetro programado: o controle de voz é o novo legal e os dispositivos mais fáceis de configurar são Amazon Echo (ou outros alto-falantes Echo) ou Google Home (via Google Assistant), mas iPhone e O iPad também é muito simples.

Começando com a opção Echo / Alexa, isso é incrivelmente simples.

Diga a Alexa para procurar dispositivos. Certifique-se de que seu plugue esteja ligado e que Alexa o encontre (talvez seja necessário habilitar uma nova habilidade). Abra o aplicativo Alexa e localize seu plug na seção Dispositivos. Mude o nome para "Luzes de Natal" e salve. Diga "Alexa, acenda as luzes de Natal". Adote um sorriso maroto e sirva-se de gemada.

Alguns plugues inteligentes podem precisar habilitar uma habilidade no Alexa para fazê-los funcionar. Se você tiver um Echo Plus e um plugue Zigbee, deverá ser capaz de fazer toda a configuração diretamente no Alexa, sem necessidade de hubs. Se você comprar o plug TP-Link acima, precisará usar o aplicativo Kasa para configurá-lo, mas a melhor regra é fazer o plug funcionar e adicioná-lo ao Alexa.

Através do Alexa, você também pode agrupar dispositivos, para que as luzes da árvore de Natal sejam ligadas com outros dispositivos inteligentes naquela sala.

O Google Home e o Google Assistente em dispositivos Android oferecem funcionalidade vinculada. Há também um aplicativo Google Assistente no iPhone que faz a mesma coisa, portanto, há muitas opções aqui.

Abra o app Home no seu telefone. Seus dispositivos vinculados estarão aqui, ou você pode vincular contas para obter acesso a esses dispositivos. Localize seu plugue, renomeie-o para "Luzes da árvore de Natal" e salve. Diga "Ok Google, ligue as luzes da minha árvore de Natal". Adote um sorriso maroto e comece a mastigar tortas de carne moída.

O Google Assistente é inteligente, porque você também pode atribuir esse plugue à sala em que está. Ao fazer isso, você pode ligá-lo ou desligá-lo com as luzes do quarto - por exemplo, atribua-o à sala de estar e quando disser "desligue o luzes da sala "todas as luzes se apagam, sala e festivas.

Siri funciona bem com o HomeKit, que funciona bem com dispositivos Apple. Você terá o controle via Siri no Watch, iPhone, iPad ou HomePod.

Abra o app Home em seu dispositivo iOS e toque no símbolo + no canto superior direito da tela. Toque no botão Adicionar acessório. Encontre o código HomeKit de 8 dígitos na lateral do seu dispositivo ou em um cartão na caixa e digitalize-o com seu telefone. Renomeie seu plugue para "Luzes de Natal" e salve. Diga "Ei, Siri, ligue as luzes de Natal". Adote um sorriso maroto e beba uma taça de xerez.

O HomeKit tem algumas outras vantagens, porque permite que você faça o controle cruzado de dispositivos dentro do ambiente HomeKit. Você pode, por exemplo, atribuir um plugue HomeKit a um interruptor de luz habilitado para Hue, para que você possa controlar suas luzes de Natal a partir do Hue Tap ou adicionar outros dispositivos para criar uma cena de Natal, diminuindo as luzes de outras pessoas, fechando suas cortinas ou mesmo bloquear / desbloquear sua porta da frente.

Escrito por Chris Hall. Edição por Dan Grabham.