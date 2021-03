Um carro elétrico Xiaomi pode estar no horizonte

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A empresa de tecnologia chinesa Xiaomi planeja produzir e vender seu próprio carro elétrico.

Usando as instalações da Great Wall Motor Co em sua terra natal, a empresa mais sinônimo de telefones celulares e outros pequenos gadgets construirá um veículo com a marca Xiaomi. Essa é a afirmação de "pessoas com conhecimento direto do assunto", que disseram à Reuters sobre os planos.

A Great Wall supostamente fornecerá consultoria de engenharia para o projeto.

Os carros, pensados para serem totalmente elétricos, serão produtos do mercado de massa.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 26 Março 2021

Uma das fontes afirmou que as duas empresas - Xiaomi e Great Wall - anunciarão sua parceria na próxima semana.

A Xiaomi está se preparando para um novo evento de lançamento de smartphone, que acontecerá na segunda-feira, 29 de março .

Acredita-se que o Xiaomi Mi Mix 4 será revelado - o primeiro aparelho dobrável da empresa. Isso ainda não foi confirmado, embora o evento Mi Mix em si seja oficial.

Numerosos rumores nas últimas semanas afirmavam que o novo telefone Mi Mix seria dobrável. Alguns foram ao ponto de mostrar como poderia ser.

Aqueles que pensam que mudar para o transporte veicular seria uma jogada estranha para a Xiaomi precisam se lembrar que ela já lançou scooters elétricas no passado, incluindo uma edição especial da Mercedes-AMG Petronas F1 .

Não é um salto tão grande de duas para quatro rodas, certo?

Escrito por Rik Henderson.