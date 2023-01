O EX90 SUV da Volvo para suportar o mapa HD do Google com ainda mais detalhes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Volvo confirmou que seu próximo SUV elétrico, o EX90, contará com suporte para os mapas HD do Google com mapas altamente detalhados e atualizados.

O mapa HD atualizado do Google estará disponível no próximo EX90, bem como no Polestar 3, diz a Volvo, com a empresa interessada em sua colaboração de longa data com a empresa de tecnologia.

Enquanto o mapa HD do Google incluirá suporte para mais detalhes e informações atualizadas, a Volvo diz que isso é apenas o começo. O equipamento sueco pretende usar o novo mapa para auxiliar seu recurso Pilot Assist, integrando-o com lidar, câmeras e radares.

A idéia é que recursos de condução assistida, tais como assistência na mudança de faixa e capacidades mais avançadas de condução autônoma, poderão fazer uso de todos os dados que o EX90 tem à sua disposição - seja das oito câmeras, cinco radares, scanner de lidar ou informações de mapeamento do Google.

"A implementação do Google HD Maps em nossos próximos carros nos ajudará a oferecer aos nossos motoristas uma experiência de direção mais agradável e no futuro contribuir para a introdução de uma direção autônoma segura", diz o COO e o CEO adjunto, Javier Varela. O mapa HD do Google também não será a única presença da empresa. Os motoristas podem aguardar ansiosamente o Google Assistant e a loja de jogos do Google, também.

Quanto ao EX90 em si, ele será construído nos EUA e na China a partir de algum momento deste ano. Não sabemos quanto custará, mas provavelmente é uma aposta segura de que não será barato - especialmente se você optar pelo modelo com 600 km de alcance.

Escrito por Oliver Haslam.