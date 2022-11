O Volvo EX90 é basicamente um smartphone de luxo de 7 lugares

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Volvo retirou as capas do Volvo EX90, que diz ser seu carro mais seguro de todos os tempos. Carregado com tecnologia, este é um SUV elétrico de sete lugares com uma folha de especificações que se parece mais com um smartphone do que com um carro.

A Volvo havia revelado anteriormente que seria carregado com radar, lidar, câmeras e sensores, tanto por dentro como por fora, para que pudesse ler a estrada, bem como o motorista, para garantir que todos permanecessem seguros. Não só isso, mas também aprenderá com os novos dados e atualizações com o passar do tempo.

Mas a Volvo também está interessada em apontar que é alimentada pela plataforma Nvidia Drive, usa a plataforma Snapdragon Cockpit, com Unreal Engine para conduzir os visuais na tela, enquanto o Google está incorporado, dando acesso ao Google Assistant, Google Maps e aplicativos através do Google Play.

Tudo isso pode ser atualizado por via aérea, enquanto também suporta o Apple CarPlay sem fio e o Android Auto.

Seu telefone será a chave do carro, e ao destravar o carro seu perfil pessoal será carregado, então o carro estará me conhecendo muito bem, conhecendo você - usando a tecnologia UWB em telefones suportados e permitindo recursos avançados como compartilhamento de chaves.

A música é alimentada por Bowers & Wilkins, com suporte Dolby Atmos para uma experiência de áudio mais envolvente, com 25 alto-falantes colocados em volta do interior. Há um display central de 15 polegadas para conduzir toda esta tecnologia, com a Volvo também dizendo que este carro tem mais materiais reciclados usados na construção do que qualquer Volvo anterior.

Do exterior, há uma lomba de sensor sentada acima do pára-brisas, que foi transferida de um conceito anterior, enquanto o design exterior geral não se afasta muito do Volvo XC90, com linhas ousadas, grandes e SUV.

Há espaço para sete no interior, com uma estética de design minimalista para manter as coisas limpas. Esse é muito o nome do jogo para o design de carros contemporâneos, por isso é um lugar completamente moderno.

Além de toda a tecnologia, o Volvo EX90 está equipado com uma enorme bateria a 111kWh, com um par de motores que fornecem 380kW de potência para acionar todas as rodas. Outras versões provavelmente estarão disponíveis no futuro, mas os detalhes exatos ainda não foram especificados.

Essa grande bateria dará ao Volvo EX90 600km de alcance (370 milhas) de acordo com os números da Volvo e em termos de grandes SUV, o que é bastante competitivo. A Volvo também confirmou que também apoiará o compartilhamento de energia do automóvel, de modo que você poderá usá-lo para alimentar outros dispositivos.

O Volvo EX90 vai ser construído nos EUA e na China, a partir de 2023. Atualmente não sabemos quanto vai custar, mas esperamos que esteja lá em cima com o Audi Q8 e-tron.

Escrito por Chris Hall.