Lançamento online do Volvo EX90: Como assistir à inauguração do novo SUV elétrico Volvo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Volvo está se preparando para puxar as capas do que está chamando de seu veículo mais seguro de todos os tempos. A expectativa para o Volvo EX90 é enorme, considerando como o XC90 foi bem recebido, este é o momento em que a Volvo definirá sua posição com um grande SUV elétrico de bandeira.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o lançamento e o que você pode esperar do próximo EV.

Quando é o evento de lançamento do Volvo EX90?

A Volvo revelará o EX90 no dia 9 de novembro às 15:00 CET. Aqui estão os horários locais para que você possa acompanhar o evento:

São Francisco - 06:00 PST

Nova York - 09:00 EST

Londres - 14:00 GMT

Berlim - 15:00 CET

Nova Delhi - 19:30 IST

Tóquio - 23:00 JST

Sydney - 01:00 AEDT, 10 Nov

Como assistir online ao evento Volvo EX90

A Volvo confirmou que o evento de lançamento será animado e nós o incorporamos no topo desta página. Há também um site dedicado ao lançamento que você pode encontrar em https://volvoex90event.volvocars.com/.

O que esperar do Volvo EX90

A Volvo já disse muito sobre o Volvo EX90, principalmente falando sobre a tecnologia no carro. Esperamos que ele seja semelhante ao XC90 - um grande SUV - e a Volvo tem imagens compartilhadas de uma grade fechada e puxadores de porta embutidos, então ele vai usar o tipo de truques de design que vimos em outros lançamentos recentes.

A maior parte da conversa, no entanto, tem sido sobre tecnologia de segurança. A Volvo detalhou que o carro estará com sensores para que saiba o que está acontecendo o tempo todo, tanto dentro do carro quanto fora dele.

Também sabemos que a plataforma Snapdragon Cockpit da Qualcomm irá alimentar o carro. Isso deve significar que há muita energia para os sistemas digitais dentro do carro. Estaremos aprendendo mais no dia 9 de novembro.

Escrito por Chris Hall.