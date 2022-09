O Volvo EX90 visa ser o carro mais seguro na estrada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há muito tempo a Volvo vem dizendo que vê um futuro onde os automóveis Volvo não estão envolvidos em nenhum acidente. Desde 2007, a Volvo vem se baseando nessa mensagem de segurança - algo pelo qual seus carros são conhecidos - e quer dar um grande passo em frente com o Volvo EX90.

O Volvo EX90 - o futuro carro elétrico emblemático da empresa - será revelado em 9 de novembro, mas a Volvo está dizendo que ele virá com um escudo invisível de segurança para proteger aqueles que estão no carro do mundo ao seu redor. Trata-se tanto de entender o mundo exterior quanto de entender o que está acontecendo no automóvel.

Jim Rowan, CEO, destacou que a proteção viria de oito câmeras, cinco radares, 16 sensores ultra-sônicos e o sistema LiDAR para entender o mundo exterior. Estes trabalharão em conjunto para criar uma visão de 360 graus em tempo real do mundo.

O conjunto LiDAR será embutido na linha do telhado do carro, com a Volvo dizendo que ele pode detectar um pedestre a 250 metros de distância, ou um pneu deitado na estrada a 120 metros - de dia ou de noite.

Os sensores e algoritmos também interpretarão o que acontece dentro do carro. Se o motorista adoecer, o Volvo EX90 poderá parar em segurança e pedir ajuda, enquanto as distrações também podem ser detectadas, permitindo que o carro o empurre de volta à atenção.

Isto será alimentado por um par de câmeras que rastrearão os padrões dos olhares, que, graças aos resultados da pesquisa, podem ser usados para avaliar como o motorista está se comportando. Se os olhos estiverem fechando por longos períodos, ou se a atenção for desviada da estrada, isso pode indicar que há um problema.

Ambos os sistemas funcionarão em conjunto, com a Volvo visando reduzir a zero os acidentes de carro, seja por culpa do motorista do carro ou por causa das condições fora do carro.

Além disso, não sabemos muito sobre o novo modelo, mas supomos que ele estará intimamente relacionado ao atual XC90. Tudo será revelado em 9 de novembro.

Escrito por Chris Hall.