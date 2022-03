Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Volvo é o fabricante mais recente a testar a tecnologia de carregamento sem fio para carros em um ambiente real.

A empresa anunciou um teste de três anos em que seus BEVs Volvo XC40 Recharge serão usados pela empresa de táxi sueca Cabonline e carregados sem fio em estações na grande cidade de Gotemburgo.

“Testar novas tecnologias de carregamento junto com parceiros selecionados é uma boa maneira de avaliar opções alternativas de carregamento para nossos futuros carros”, disse o chefe de P&D da Volvo , Mats Moberg.

O sistema usará tecnologias desenvolvidas e construídas pela Momentum Dynamics. Ele usa pads de carregamento embutidos na estrada que carregam um carro elétrico de apoio quando estacionado.

Um pad pode fornecer "mais de 40kW" para a unidade receptora adaptada no carro. Isso resulta em um tempo de carregamento "quatro vezes mais rápido" do que um carregador CA com fio de 11 kW, afirma a Volvo.

Para otimizar a carga, um carro deve ser estacionado precisamente sobre a base de carregamento. Os carros XC40 Recharge convertidos usam o sistema de câmera de 360 graus da Volvo para auxiliar no alinhamento.

Este não é o primeiro teste de tecnologia de carregamento de carros sem fio no mundo. A BMW vem realizando testes semelhantes e o governo do Reino Unido realizou um esquema piloto de seis meses de £ 3,4 milhões em 2020, pelo qual um ponto de táxi em Nottingham, Inglaterra, poderia recarregar táxis convertidos enquanto esperavam pelos passageiros.

O TomTom Go Navigation App é um aplicativo de navegação móvel premium para todos os motoristas Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este aplicativo brilhante é a maneira perfeita de navegar enquanto você dirige.

Escrito por Rik Henderson.