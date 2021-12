Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Polestar provocou seu próximo SUV elétrico . Chamada de Polestar 3, é uma submarca de desempenho da Volvo definida para ser fabricada nos Estados Unidos.

O veículo premium deve ser lançado em 2022. Ele deve competir diretamente com o Tesla Model X , o Audi E-tron , o Mercedes-Benz EQC e o Fisker Ocean . Ele será montado em uma fábrica da Volvo em Charleston, Carolina do Sul, e deve ser implementado com um sistema de direção parcialmente autônomo. Ele contará com um sensor lidar do fornecedor Luminar, bem como outros componentes que permitem a direção sem as mãos na estrada.

A próxima grande atualização da plataforma da Volvo, a Scalable Product Architecture (SPA2), incluirá até um "Highway Pilot".

# Polestar3 . É um embrulho.

Planejamos lançar nosso SUV totalmente elétrico em 2022. Mal podemos esperar até que possamos desembrulhá-lo ... - Polestar (@PolestarCars) 2 de dezembro de 2021

Lembre-se de que, até o momento, a Polestar lançou apenas dois veículos: o coupé híbrido de US $ 155.000 Polestar 1 e o sedã totalmente elétrico Polestar 2. Agora, a linha está se expandindo em 2022 para incluir o Polestar 3 SUV, bem como o Polestar 4 SUV compacto em 2023 e o sedã esportivo Polestar 5 em 2024.

Os detalhes sobre o Polestar 3 ainda são desconhecidos, como o preço, tamanho da bateria, alcance e configuração do motor. O veículo só foi provado durante um evento que atualizou os investidores sobre os planos de negócios da Polestar . O Pocket-lint atualizará esta página assim que houver mais informações disponíveis.

