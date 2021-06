Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A tecnologia se tornou uma parte tão importante dos sistemas automotivos - de infotainment, segurança e comunicações em nuvem - que a Volvo anunciou que seus futuros veículos elétricos funcionarão em um sistema operacional interno totalmente novo: o VolvoCars OS.

Mas o que isso significa e por que isso importa? Esta não é a Volvo limpando o convés de seus parceiros, ainda há uma espinha dorsal do Google Automotive OS - então a parceria atual entre a Volvo e o Google permanece - junto com sistemas de handshake como o Autosar para garantir que haja uma linguagem comum.

A visão da Volvo é que, puxando seus recursos internamente, ela pode criar e gerenciar e, portanto, desenvolver e atualizar mais rapidamente seu sistema.

"Ao desenvolver software internamente, podemos aumentar a velocidade de desenvolvimento e melhorar seu Volvo mais rápido do que podemos hoje", diz Henrik Green, diretor de tecnologia da Volvo. "Assim como em seu smartphone ou computador, novos softwares e recursos podem ser lançados rapidamente por meio de atualizações remotas."

Já somos grandes fãs do sistema de infoentretenimento do Google - como você encontrará no XC40 Recharge , no Polestar 2 e em outros - então podemos esperar que a Volvo se afaste disso? A Volvo ainda chama o Google de "seu parceiro de co-desenvolvimento para seus sistemas de infoentretenimento", então suspeitamos que será o mesmo. Um pouco como um telefone Android rodando uma skin de software diferente do estoque, permitindo adições específicas.

A Volvo também não está bloqueando terceiros, com o VolvoCars OS oferecendo uma API para desenvolvedores - que é uma interface de programação de aplicativos - para que aplicativos adicionais possam fazer parte do sistema.

Além disso, a partir de 2022, a Volvo utilizará um sistema de computação central em cada um de seus EVs - suportado pela Nvidia, mais conhecida por suas unidades de processamento gráfico em PCs de jogos - para agir de forma muito semelhante ao cérebro do carro, lidando com IA (inteligência artificial), processamento de visão (para recursos de segurança) e infoentretenimento.

As outras montadoras seguirão o exemplo da Volvo? Teremos que esperar para ver se o anúncio do VolvoCars OS fará a bola rolar. Poderia ser o VW OS e o BMW OS em seguida, hein?

Escrito por Mike Lowe.